Bllokohet qarkullimi në Qafën e Llogarasë, kalimi kryhet përmes tunelit
Transmetuar më 08-01-2026, 16:48

Vlorë, 8 janar 2026 – Reshjet e dendura të dëborës kanë shkaktuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve në Qafën e Llogarasë. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, policia ka ndërprerë lëvizjen e mjeteve në këtë segment rrugor.

Aktualisht, qarkullimi në afërsi të Llogarasë kryhet vetëm përmes tunelit, për automjetet që udhëtojnë në drejtim të Himarës dhe anasjelltas.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të shmangin lëvizjen drejt kësaj zone dhe të ndjekin me vëmendje njoftimet dhe përditësimet e motit. Shërbimet përkatëse po punojnë për pastrimin e rrugës dhe monitorimin e situatës, me qëllim parandalimin e aksidenteve të mundshme.

