Bllokohet qarkullimi në Qafën e Llogarasë, kalimi kryhet përmes tunelit

Vlorë, 8 janar 2026 – Reshjet e dendura të dëborës kanë shkaktuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve në Qafën e Llogarasë. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, policia ka ndërprerë lëvizjen e mjeteve në këtë segment rrugor.
Aktualisht, qarkullimi në afërsi të Llogarasë kryhet vetëm përmes tunelit, për automjetet që udhëtojnë në drejtim të Himarës dhe anasjelltas.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të shmangin lëvizjen drejt kësaj zone dhe të ndjekin me vëmendje njoftimet dhe përditësimet e motit. Shërbimet përkatëse po punojnë për pastrimin e rrugës dhe monitorimin e situatës, me qëllim parandalimin e aksidenteve të mundshme.
