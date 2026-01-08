Përse qan Mateo?

Një batutë e banorit të ri, Florit e preku Mateon aq sa më pas ia nisi të qarit i ngashëryer.
Kjo ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania kur banorët ishin duke parë mënyrën si Flori promovon produkte, promovim që e ka bërë të njohur në rrjete sociale.
Në një moment Flori "nxjerr në shitje" palestrën ku angazhohet Mateo, sigurisht për batutë, madje duke shtuar se "shitet me gjithë pronarin", por ky humor nuk u prit mirë nga Mateo.
Video, Mateo i prekur dhe i ngashëryer
Video, ja si nisi
Flori: Po i kërkoj falje Mateos sepse u mbush me lot
