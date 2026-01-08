Niveli i ujit kalon mbi urën e vjetër të Mifolit, policia ndalon lëvizjen

Fier, 8 janar 2026 – Si pasojë e motit të keq dhe reshjeve intensive të shiut, niveli i ujit ka kaluar mbi urën e vjetër të Mifolit, duke e bërë atë të pakalueshme.
Për arsye sigurie, policia ka ndaluar qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve në këtë aks rrugor. Situata vijon të mbetet problematike, ndërsa autoritetet po monitorojnë nga afër nivelin e ujit.
Ndërkohë, ekipet e Emergjencave Civile kanë urdhëruar evakuimin e banorëve në zonat Ferras, Novoselë dhe Katund i Ri, për shkak të rrezikut nga përmbytjet.
