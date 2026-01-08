250 hektarë tokë dhe mbi 1000 familje të përmbytura, Prokuroria e Durrësit nis hetimet për mosfunksionimin e hidrovorit

Durrës, 8 janar 2026 – Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet pas situatës së rëndë të shkaktuar nga moti i keq, që solli përmbytjen e qindra banesave dhe shënimin e viktimës së parë. Hetimi po zhvillohet për veprën penale “shkatërrim i pronës përmes përmbytjes”.
Sipas dyshimeve paraprake, rreth 250 hektarë tokë bujqësore dhe mbi 1000 familje janë përmbytur si pasojë e mosfunksionimit të hidrovorit. Në fokus të hetimeve është edhe projekti për ndërtimin e hidrovorit të ri, një tender me vlerë rreth 19 milionë euro, i fituar nga bashkimi i kompanive “2T”, “Adriatik” dhe “Vëllezërit Hysa”.
Kompania “Adriatik” zotërohet 50 për qind nga Petrit Kovaçi, babai i Spartak Kovaçit, ish-drejtor i Përgjithshëm i Ujësjellës-Kanalizimeve. Ndërkohë, kompania “2T” zotërohet 20 për qind nga Artan Sako, vëllai i Gramoz Sakos, aktualisht kryetar i Bashkisë së Tepelenës dhe ish-drejtues i Gardës së Republikës.
Nga të dhënat e deritanishme, viktima, punonjës i Ndërmarrjes Komunale Plazh, kishte shkuar në zonë për të verifikuar situatën e krijuar nga reshjet intensive dhe vërshimi i ujit. Dyshohet se ai ka humbur jetën pasi është marrë nga rrjedha e fortë e ujit. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.
