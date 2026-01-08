Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkon për të ndihmuar banorët, automjeti i ushtrisë ngec në ujë, e nxjerrin banorët atë!
Transmetuar më 08-01-2026, 15:53

Durrës, 8 janar 2026 – Një automjet i ushtrisë, i cili po shkonte për të ndihmuar banorët në zonën e Katundit të Ri, ka ngecur në ujë si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara nga moti i keq.

Mjeti është nxjerrë nga rruga me ndihmën e një traktori të banorëve të zonës.

Katundi i Ri është një nga zonat më të prekura nga reshjet e dendura, ku disa banesa janë përmbytur dhe shumë rrugë janë bllokuar.

