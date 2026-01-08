Grabitet nën kërcënimin e thikës marketi në Tiranë. Zhduket autori

Tiranë, 8 janar 2026 – Një grabitje është regjistruar në zonën e Yzberishtit në Tiranë, ku një person ende i paidentifikuar ka vjedhur një shumë parash në një market.
Sipas njoftimit paraprak, autori ka kërcënuar punonjësit e kasës me thikë pasi ka marrë paratë, duke u larguar më pas nga vendngjarja.
Policia ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit, ndërsa po punohet edhe për sigurimin e pamjeve nga kamerat e sigurisë dhe mbledhjen e provave të tjera që mund të ndihmojnë në zbardhjen e rastit.
Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar.
