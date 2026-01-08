SHBA-ja tërhiqet nga 66 organizata ndërkombëtare, përfshirë UN Women dhe Komisionin e Venecias

Uashington, 8 janar 2026 – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nënshkruar një vendim ekzekutiv për tërheqjen e SHBA-së nga 66 organizata ndërkombëtare, të cilat administrata i ka cilësuar si “joefektive, të dëmshme ose në kundërshtim me interesat amerikane”.
Në mesin e organizatave nga të cilat SHBA-ja është tërhequr janë Komisioni i Venecias i Këshillit të Evropës, Mekanizmi Ndërkombëtar për Tribunale Penale (pasardhësi i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë), UN Women, si dhe Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC).
RCC-ja është një organizatë ku bëjnë pjesë vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, dhe synon forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe shoqëror në rajon, si dhe afrimin e tij me Bashkimin Evropian.
Në Komisionin e Venecias, SHBA-ja kishte statusin e vëzhgueses. Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, vlerësoi se largimi i SHBA-së nga ky institucion do të ulë ndikimin e rekomandimeve të tij në Ballkanin Perëndimor. Ai theksoi se në disa raste, përfshirë Kosovën, opinionet e Komisionit janë ridërguar për sqarime shtesë, pjesërisht për shkak të rolit të mëhershëm të SHBA-së në fushën e sundimit të ligjit.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se organizatat nga të cilat SHBA-ja po largohet janë “antiamerikane ose të padobishme”, duke shtuar se Uashingtoni nuk do të vazhdojë të shpenzojë burime dhe kapital diplomatik në institucione që nuk i shërbejnë interesave kombëtare.
Përveç këtyre, SHBA-ja është tërhequr edhe nga disa struktura të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Departamentin për Çështje Ekonomike dhe Sociale, Komisionin e Ligjit Ndërkombëtar, Fondin e OKB-së për Demokraci dhe zyra të posaçme që merren me të drejtat e fëmijëve dhe dhunën seksuale në konflikt.
Sipas njoftimit të Shtëpisë së Bardhë, ky vendim pasqyron qasjen e administratës Trump për t’i dhënë përparësi interesave amerikane dhe për të ndalur, siç u tha, “subvencionimin e burokratëve globalistë”.
Administrata amerikane ka paralajmëruar se rishikimi i pjesëmarrjes së SHBA-së në organizata të tjera ndërkombëtare do të vazhdojë.
