Berisha: Dera e PD-së e hapur për front të gjërë opozitar!
Transmetuar më 08-01-2026, 13:12

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se nuk mund të paragjykojë pozicionet e të tjerëve pa u zhvilluar tryeza e diskutimit. “A mund t’i paragjykoj unë ato, pa u mbledhur tryeza? Po ja që mundet të ndryshojnë mendim, dhe pastaj ç’ngelet nga fjala ime. Prandaj dera është e hapur, tryeza është e hapur dhe të gjithë ata që e ndjejnë veten opozitar, janë të mirëpritur. Kjo ka vetëm këtë qëllim: një front sa më të gjerë për përmbysjen e kësaj qeverie,” tha Berisha.

Ai gjithashtu shtoi se nuk do të komentojë deklaratat e bëra ditët para tryezës, duke theksuar se fokus është krijimi i një platforme të përbashkët opozitare.

Berisha:

"A mund t’i paragjykoj unë ato, pa u mbledhur tryeza. Po ja që mundet të ndryshojnë mendim, dhe pastaj ç’ngelet nga fjala ime. Prandaj dera është e hapur, tryeza është e hapur dhe të gjithë ata që e ndjenjë veten opozitar, janë të mirëpritur. Kjo ka vetëm këtë qëllim, një front sa më të gjerë për përmbysjen e kësaj qeverie. Prandaj dhe unë nuk bëj asnjë koment, për komentet që janë bërë ditët para tryezës," tha Berisha

