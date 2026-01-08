U gjend i mbytur bashkia Durrës jep informacion për punonjësin e saj

Durrës, 8 janar 2026
Bashkia Durrës ka shpërndarë një informacion zyrtar për mediat lidhur me rastin e punonjësit të Ndërmarrjes Komunale Plazh, z. Astrit Hysenaj. Sipas njoftimit, më datë 6 janar 2026, ai është paraqitur normalisht në vendin e punës në orën 06:00 dhe ka ushtruar detyrën deri rreth orës 10:30, moment në të cilin është larguar nga ambientet e punës.
Rreth orës 16:00 të së njëjtës ditë, familjarët e z. Hysenaj kanë kontaktuar përgjegjësin e Ndërmarrjes Komunale Plazh për të marrë informacion, pasi ai nuk ishte kthyer në banesë. Përgjegjësi i ndërmarrjes i ka informuar familjarët se punonjësi ishte larguar nga puna rreth orës 10:30.
Pas këtij komunikimi, familjarët kanë njoftuar Policinë e Shtetit, e cila ka nisur procedurat përkatëse për rastin. Informacion për mediat nga Bashkia Durrës
