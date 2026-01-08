Lajmërime zyrtare për evkuime të menjëhershme në Durrës e Novoselë

Situata e krijuar nga përmbytjet ka detyruar autoritetet të ndërmarrin masa të menjëhershme për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve, duke urdhëruar evakuimin e banorëve në disa zona të vendit. Pas Bashkisë Vlorë, ku masa prek Njësinë Administrative Novoselë, i njëjti vendim është marrë edhe për Bashkinë Durrës, për shkak të rrezikut të shtuar nga prurjet ujore dhe përkeqësimi i kushteve atmosferike.
Evakuimi do të realizohet në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefektët e qarqeve përkatëse dhe strukturat vendore të emergjencave civile. Prioritet u jepet fëmijëve, të moshuarve, personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve në zona të izoluara, ndërsa transporti dhe ndërhyrja në terren do të kryhen nga bashkitë, Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, si dhe Forcat e Armatosura.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë udhëzimet e dhëna nga strukturat përgjegjëse dhe të bashkëpunojnë gjatë procesit të evakuimit. Njoftimet zyrtare mbeten në fuqi për të dyja bashkitë, ndërsa për çdo emergjencë qytetarët duhet të kontaktojnë menjëherë numrin e emergjencave.
LAJMËRIM ZYRTAR PËR EVAKUIM TË MENJËHERSHËM 📢
Në zbatim të: * Ligjit nr. 45/2019, “Për Mbrojtjen Civile” * Planit Kombëtar të Emergjencave Civile * Planeve Vendore të Emergjencave Civile, si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet dhe rrezikut të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, do të kryhet evakuimi i menjëhershëm i banorëve të: Bashkisë Durrës, Njësisë Administrative Sukth dhe Katund i Ri.
Evakuimi do të realizohet përmes koordinimit me: * Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC) * Prefektin e Qarkut përkatës * Strukturat e Emergjencave Civile në bashki
Sipas legjislacionit në fuqi, Kryetari i Bashkisë është autoriteti përgjegjës për urdhërimin e evakuimit në territorin e bashkisë. Në çdo rast, komunikimi dhe kërkesat për ndihmë duhet t’u drejtohen autoriteteve publike në terren.
Prioritet në procesin e evakuimit kanë: * Fëmijët * Të moshuarit * Personat me aftësi të kufizuara * Familjet në zona të izoluara
Transporti për evakuimin e banorëve do të sigurohet nga: * Mjetet e Bashkisë * Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (MZSH) * Forcat e Armatosura
MENAXHIMI I STREHIMIT TË TË EVAKUARVE Menaxhimi i strehimit dhe asistencës për qytetarët e evakuuar do të realizohet nga Bashkia, në bashkëpunim me: * Policinë e Shtetit * Njësitë e kujdesit shëndetësor * Strukturat e shërbimeve sociale, sipas nevojës
Në kuadër të këtij procesi do të sigurohet: * Regjistrimi i të evakuuarve, në momentin e mbërritjes në ambientet e strehimit të përkohshëm * Administrimi i nevojave bazë, përfshirë ushqimin, veshmbathjen dhe ndihmën mjekësore * Ofrimi i informacionit periodik për statusin e situatës dhe masat në vijim
Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn në fuqi menjëherë.
Për çdo situatë emergjente, qytetarët të kontaktojnë numrin e emergjencave.
LAJMËRIM ZYRTAR PËR EVAKUIM TË MENJËHERSHËM Në zbatim të: * Ligjit nr. 45/2019, "Për Mbrojtjen Civile" * Planit Kombëtar të Emergjencave Civile * Planeve Vendore të Emergjencave Civile, si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet dhe rrezikut të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, do të kryhet evakuimi i menjëhershëm i banorëve të: Bashkisë Vlorë Njësisë Administrative Novoselë
