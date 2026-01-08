Një person i vdekur nga përmbytjet në Durrës

Durrës – Një ngjarje e rëndë është shënuar në Durrës si pasojë e përmbytjeve të ditëve të fundit, ku një person ka humbur jetën.
Viktima është Astrit Hisenaj 54 vjeç, punonjës i Bashkisë Durrës, raporton noa.al.
Fillimisht, shtetasi Xh. H. ka kallëzuar në polici se kushëriri i tij, Astriti, ishte larguar nga banesa dhe nuk ishte kthyer më.
Pak pas njoftimit, shërbimet e Policisë nisën kërkimet për gjetjen e 54-vjeçarit.
Në vijim të veprimeve, pas kontrolleve të kryera nga shërbimet e Policisë dhe polumbarët e RENEA-s, trupi i pajetë i shtetasit A. H. u gjet në një kanal kullues, në afërsi të ish-repartit ushtarak.
Nga të dhënat paraprake dyshohet se 54-vjeçari është marrë nga rrjedha e ujit si pasojë e përmbytjeve.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë dhe dokumentimin ligjor të rrethanave të këtij rasti. /noa.al
