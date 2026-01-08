Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një person i vdekur nga përmbytjet në Durrës
Transmetuar më 08-01-2026, 12:03

Durrës – Një ngjarje e rëndë është shënuar në Durrës si pasojë e përmbytjeve të ditëve të fundit, ku një person ka humbur jetën.

Viktima është Astrit Hisenaj  54 vjeç, punonjës i Bashkisë Durrës, raporton noa.al.

Fillimisht, shtetasi Xh. H. ka kallëzuar në polici se kushëriri i tij, Astriti, ishte larguar nga banesa dhe nuk ishte kthyer më.

Pak pas njoftimit, shërbimet e Policisë nisën kërkimet për gjetjen e 54-vjeçarit.

Në vijim të veprimeve, pas kontrolleve të kryera nga shërbimet e Policisë dhe polumbarët e RENEA-s, trupi i pajetë i shtetasit A. H. u gjet në një kanal kullues, në afërsi të ish-repartit ushtarak.

Nga të dhënat paraprake dyshohet se 54-vjeçari është marrë nga rrjedha e ujit si pasojë e përmbytjeve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë dhe dokumentimin ligjor të rrethanave të këtij rasti. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...