Punonjësi i bashkisë Durrës viktima e parë e përmbytjeve në vend! Emri

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Durrës, ku është gjetur i pajetë Astrit Hysenaj, 54 vjeç, punonjës i Bashkisë Durrës, i cili ishte raportuar i humbur prej dy ditësh.
Trupi i tij është gjetur i mbytur në një kanal, në zonën e Plepave, rreth 15 metra larg Marinës Detare.
Policia e Durrësit ka dhënë informacion lidhur me largimin nga banesa të shtetasit Astrit Hysenaj 54 vjeç. Pas kërkimeve intensive nga shërbimet e Policisë dhe polumbarët e RENEA-s, trupi i pajetë i 54-vjeçarit është gjetur në një kanal kullues, në afërsi të ish-repartit ushtarak.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shtetasi Astrit Hysenaj është marrë nga rrjedha e ujit. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.
DURRËS- Njoftimi i Policisë:
Durrës/Informacion shtesë Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë, për largimin nga banesa të shtetasit A. H., 54 vjeç, informojmë se pas kërkimeve të kryera nga shërbimet e Policisë dhe nga polumbarët e Reneas, u gjet trupi i pajetë i 54-vjeçarit, në një kanal kullues në afërsi të Ish-repartit Ushtarak. Paraprakisht dyshohet se shtetasi A. H. është marrë nga rrjedha e ujit. Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon në drejtimin e Prokurorisë, për të sqaruar dhe dokumentuar rrethanat e rastit.
