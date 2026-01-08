Përmbytjet çojnë në SPAK kryebashkiaken e Durrësit, PD kallëzon Emiriana Sakon

Partia Demokratike ka depozituar një kallëzim penal në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ndaj kryebashkiakes së Durrësit, Emiriana Sako, në lidhje me situatën e rëndë të krijuar nga përmbytjet në qytetin bregdetar.
Përfaqësues të opozitës bëjnë me dije se kallëzimi lidhet me menaxhimin e situatës emergjente dhe dyshimet për përgjegjësi institucionale në përkeqësimin e pasojave të përmbytjeve.
Sipas kallëzimit, Emiriana Sako, së bashku me institucione të tjera, është kallëzuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës në bashkëpunim”, e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.
Në kallëzim përfshihen gjithashtu Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, për të cilat opozita pretendon se mund të ketë pasur shpërdorim fondesh publike dhe mosushtrim të detyrave ligjore, duke ndikuar drejtpërdrejt në rëndimin e situatës së përmbytjeve në Durrës.
SPAK pritet të shqyrtojë kallëzimin dhe të vendosë për hapat e mëtejshëm hetimorë.
