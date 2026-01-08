Shkodër/ Zbulohet banesë e përshtatur për kultivim kanabisi me llamba, dy persona në kërkim

Policia e Shkodrës ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Neonët 6”, duke zbuluar një tjetër ambient të përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të mbyllura. Me këtë rast, shkon në 10 numri i rasteve të goditura në kuadër të operacionit të gjerë “Neonët”.
Si rezultat i këtij operacioni, janë shpallur në kërkim dy shtetas, të dyshuar se kishin përshtatur një banesë në lagjen “Ndoc Mazi”, për kultivimin e kanabisit me pajisje elektrike të furnizuara përmes lidhjeve të paligjshme të energjisë elektrike. Në kërkim janë shpallur shtetasi A. V., 35 vjeç, banues në Shkodër, si dhe një 16-vjeçar, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, kryer në bashkëpunim.
Gjithashtu, janë proceduar penalisht dy punonjës të OSHEE-së, shtetasit B. C., 33 vjeç dhe G. A., 63 vjeç, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim, si dhe shtetasja E. H., 22 vjeçe, banuese në Pukë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Operacioni u zhvillua në kuadër të planit të masave për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, ushtruan kontrolle intensive në ambiente të dyshuara.
Gjatë kontrolleve, u zbulua një banesë e përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis, ku u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 60 bimë të dyshuara kanabis, 57 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e tyre, si dhe 4 telefona celularë.
Ndërkohë, nga kontrolli në banesën e shtetasit H. M., 49 vjeç, ngjitur me ambientin e kultivimit, i ndaluar më herët më 11.12.2025 për disa vepra penale, u gjetën dhe u sekuestruan një pistoletë sportive pneumatike pa numër serial, municion luftarak, si dhe një automjet.
Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e dy shtetasve të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme ligjore.
