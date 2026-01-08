Aksion i gjerë policor në Kosovë, dhjetëra të dyshuar nën hetim dhe disa arrestime

Njësia për Krime Ekonomike e Policisë së Kosovës, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren, po zhvillon një aksion të gjerë në disa rajone të vendit.
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, konfirmoi shkurt për Radion Evropa e Lirë se aksioni përfshin mbi 40 persona të dyshuar, pothuajse në të gjitha rajonet e Kosovës.
Sipas raportimeve të Betimi për Drejtësi, një platformë e specializuar për sundimin e ligjit, gjatë operacionit janë arrestuar disa persona në rajonet e Prizrenit, Prishtinës, Pejës, Gjilanit, Ferizajt, Mitrovicës dhe Gjakovës.
Në mesin e të arrestuarve, sipas të njëjtave burime, janë Sami Mazreku, ish-drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimeve, si dhe Valon Berisha, ish-drejtor i Financave në këtë institucion.
Burimet bëjnë të ditur se aksioni lidhet me dyshime për kryerjen e veprave penale si: keqpërdorim i besimit, keqpërdorim i autorizimeve ekonomike, ndihmë në keqpërdorim të besimit dhe falsifikim i dokumenteve.
Në operacion janë angazhuar një numër i konsiderueshëm prokurorësh dhe zyrtarësh policorë, ndërsa autoritetet pritet të japin detaje shtesë pas përfundimit të veprimeve hetimore.
