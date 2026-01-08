Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Durrës: policia mbyll një dosje të hapur prej muajsh, një i kërkuar arrestohet (Emri dhe pamjet)
Transmetuar më 08-01-2026, 10:01

Një person i shpallur në kërkim për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve është arrestuar në Durrës, në kuadër të operacionit policor të koduar “Masa”.

Operacioni u finalizua nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, pas kontrolleve të bazuara në informacione të siguruara në rrugë operative.

Si rezultat i veprimeve policore, u vu në pranga shtetasi Erjon (alias Arjan) Kullolli, 45 vjeç, banues në Xhafzotaj, Shijak, i cili ishte shpallur në kërkim që prej janarit 2025.

Gjykata e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “arrest në burg” për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Sipas policisë, në janar 2025 ishte ushtruar kontroll në banesën e tij, pas dyshimeve se shiste lëndë narkotike, ku u sekuestrua një sasi kanabisi. Në atë moment, 45-vjeçari nuk u gjet në banesë dhe u shpall në kërkim.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme. /noa.al

