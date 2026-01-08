Po ktheheshin nga vendlindja, aksidentohet një familje shqiptare në Gjermani. Tre prej tyre të mitur

Waldshut-Tiengen, Gjermani — 8 janar 2026
Një familje shqiptare është përfshirë në një aksident të rëndë rrugor në Gjermani, teksa po kthehej nga vendlindja drejt vendbanimit të saj. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonën Liedermatte, në Waldshut-Tiengen, pranë kufirit gjermano-zviceran.
Sipas informacioneve paraprake, një kamion është përplasur me automjetin ku udhëtonte familja shqiptare, vetëm pak minuta para se ata të mbërrinin në destinacion. Si pasojë e përplasjes janë plagosur gjithsej gjashtë persona, mes tyre tre të mitur.
Familja përbëhej nga pesë anëtarë, ndërsa i plagosur ka mbetur edhe drejtuesi i kamionit. Të gjithë të aksidentuarit kanë pësuar lëndime serioze, ndërsa një person mbeti i bllokuar në automjet dhe u nxor nga forcat zjarrfikëse pas një ndërhyrjeje emergjente.
Mediat lokale raportojnë se shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta dhe janë duke u hetuar nga autoritetet gjermane. Familja shqiptare mësohet se është me origjinë nga fshati Ratkoc i Rahovecit.
Mes të plagosurve janë edhe fëmijë të moshës pesë muajsh dhe tre vjeç. Disa prej tyre janë transportuar me helikopterë shpëtimi drejt spitaleve të specializuara për fëmijë, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore vijon të monitorohet nga mjekët.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi rrethanat e plota të ngjarjes.
