Temperatura nën zero dhe borë në Kosovë, autoritetet paralajmërojnë për rrezik ngricash në rrugë

Prishtinë — 8 janar 2026
Autoritetet në Kosovë kanë ngritur alarmin për përkeqësimin e kushteve atmosferike, pas rënies së ndjeshme të temperaturave dhe reshjeve të borës, duke u bërë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar në qarkullimin rrugor.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi se gjatë orëve në vijim pritet rënie e ndjeshme e temperaturave, të cilat do të zbresin nën zero gradë Celsius, veçanërisht gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit. Sipas institutit, këto kushte do të krijojnë mundësi të lartë për formimin e ngricave në rrugë, ura, trotuare dhe zona me lagështi të lartë.
Policia e Kosovës u ka bërë apel drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet atmosferike, të mbajnë distancë sigurie dhe të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të rrezikut nga rrëshqitjet.
“Siguria juaj është prioritet. Kujdesi i shtuar ndihmon në shmangien e aksidenteve dhe ruajtjen e jetës”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Paralajmërimeve iu bashkua edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili e cilësoi situatën si kritike për qarkullimin rrugor gjatë natës, për shkak të kontrastit të madh të temperaturave dhe ngricave të mundshme në rrugë.
Sipas tij, temperaturat pritet të zbresin deri në –9 gradë Celsius, duke rritur rrezikun që rrugët e lagura nga reshjet e shiut të ngrijnë. Kurti u bëri thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme me automjete dhe, në rast domosdoshmërie, të qarkullojnë me kujdes maksimal.
Kushtet e pafavorshme atmosferike vijnë vetëm një ditë pas përmbytjeve të mëdha që prekën disa zona të Kosovës, duke shkaktuar dëme në prona dhe infrastrukturë, si dhe duke detyruar autoritetet të shtyjnë rifillimin e mësimit pas pushimit dimëror për datën 12 janar.
Sipas autoriteteve, deri më tani nuk raportohet për viktima apo të lënduar si pasojë e motit të keq, ndërsa strukturat përkatëse mbeten në gatishmëri për të monitoruar situatën.
