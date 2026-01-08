Si do të llogaritet fatura e re e taksës së ndërtesës: çmimet e referencës, sipërfaqja dhe detajet për qytetarët

Tiranë — 8 janar 2026
Brenda vitit 2026, të gjitha bashkitë në vend pritet të përfshihen në sistemin e ri informatik të Kadastrës Fiskale, një platformë që do të automatizojë llogaritjen e taksës mbi ndërtesën për individët dhe bizneset. Ky sistem synon të unifikojë të dhënat e pasurive të paluajtshme dhe të standardizojë mënyrën e përllogaritjes së detyrimeve vendore.
Sipas dokumentacionit zyrtar, bashkitë do të gjenerojnë faturat e reja të taksës së ndërtesës drejtpërdrejt nga sistemi, ku do të pasqyrohen qartë sipërfaqja e apartamentit, çmimi referues për metër katror sipas zonës kadastrale dhe vlera bazë e tatueshme e pronës. Të gjitha të dhënat do të hidhen nga njësitë vendore dhe do të përpunohen automatikisht nga platforma.
Modeli i ri i faturës, i publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, sjell më shumë transparencë krahasuar me faturën aktuale. Për herë të parë, qytetarët do të shohin të detajuara në faturë: numrin e njësisë së ndërtesës, numrin e pasurisë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, zonën kadastrale, sipërfaqen e banimit, vlerën e tatueshme dhe shumën përfundimtare të taksës që duhet paguar.
Një shembull konkret ilustron mënyrën e përllogaritjes: në zonën e Shëngjergjit në Tiranë, për një apartament prej 76 m² me çmim referues 23,000 lekë për metër katror dhe shkallë takse 0.05%, detyrimi vjetor për vitin 2026 rezulton 874 lekë. Fatura nuk përfshin gjoba apo kamatëvonesa dhe përcakton qartë afatet e pagesës.
Aktualisht, për individët, taksa e ndërtesës reflektohet në faturën e ujit të pijshëm dhe paguhet çdo muaj, ndërsa për bizneset detyrimi ndahet në dy këste, me afat pagese deri më 30 qershor dhe 31 tetor.
Sistemi i Kadastrës Fiskale ende nuk është i integruar plotësisht në të gjitha bashkitë, por autoritetet parashikojnë që brenda vitit të përfshihen të gjitha njësitë administrative. Platforma lejon renditjen dhe përditësimin e të dhënave sipas kritereve të ndryshme, si sipërfaqja, përdorimi i pronës, zona kadastrale dhe statusi i njësisë.
Metodologjia e vlerësimit të pronës bazohet në sipërfaqen, çmimin referues, koeficientët për kategorinë e vlerës dhe, për pronat rezidenciale, koeficientin e privatizimit. Për banesat pa të dhëna të plota për sipërfaqen, përdoret sipërfaqja e prezumuar. Baza e taksës shumëzohet me shkallët përkatëse: 0.05% për banim, 0.2% për veprimtari ekonomike dhe 30% e shkallës për ndërtesat e papërfunduara me leje ndërtimi.
Njësitë vendore kanë të drejtë të aplikojnë nënndarje zonale, duke rregulluar shkallën e taksës brenda kufijve ±30%. Në rastet e bashkëpronësisë, detyrimi ndahet sipas përqindjes takuese të secilit pronar.
Sipas parashikimeve zyrtare, brenda vitit 2026 në Kadastrën Fiskale do të regjistrohen rreth 2.5 milionë pasuri të paluajtshme. Ndërkohë, zbatimi i taksës së re mbi pasuritë e paluajtshme, e planifikuar fillimisht për vitin 2026, është shtyrë për në vitin 2028, pas hartimit të një projektligji të ri që pritet të miratohet gjatë këtij viti.
