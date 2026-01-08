Vjosa arrin nivelin 9 metra në urën e Mifolit. Mbi 300 hektarë tokë të përmbytura

Moti i keq ka përfshirë Shqipërinë edhe këtë të enjte, ku kanë vijuar reshjet e dendura të shiut.
Lumi Vjosë ka shkuar në nivelin 9 metra në urën e Mifolit, teksa prurje të shumta ka pasur edhe në Memaliaj, ku niveli ka shkuar 7.5 metra.
Mësohet se nga reshjet e dendura, janë përmbytur 100 hektarë tokë. Ndërkaq, 14 banesa janë përmbytur nga uji.
Përmbytje ka në tokat në Bishan, Fitore, Novoselë dhe Mi
