Do’s & Don’ts: Zodiaku Ekstrem – Çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni sot, e enjte 8 janar

Mospërputhje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, energji krijuese dhe ndryshime që afrohen.
Do’s & Don’ts për shenjat e zodiakut sot vijnë për t’ju ndihmuar të vendosni rregull – brenda dhe rreth vetes.
Dashi
ÇFARË TË BËNI:
Përqendrohuni te puna dhe çështjet profesionale. Dita ka energji pozitive që ju ndihmon të përfundoni detyrat me lehtësi. Kontrolloni detajet për të shmangur gabimet. Në dashuri, nëse jeni beqarë, shfaqni hapur interesin tuaj.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos kini frikë nga përgjegjësitë shtesë – ato ju përmirësojnë imazhin. Mos lejoni që presioni t’ju prishë humorin. Ruani klimën pozitive të ditës.
Demi
ÇFARË TË BËNI:
Vendoseni veten në plan të parë. Bëni gjëra që ju pëlqejnë dhe organizoni takime të këndshme. Edhe nga debatet mund të nxirrni diçka pozitive.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos neglizhoni jetën sentimentale. Mos u tregoni të nxituar në reagime, sidomos me miqtë. Në punë, mos u dekurajoni nga zhvillime të përkohshme.
Binjakët
ÇFARË TË BËNI:
Kujdesuni për çështjet e shtëpisë dhe familjes. Mund të mendoni edhe për ndryshime apo përmirësime të vogla në ambientin ku jetoni.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos humbni qetësinë dhe optimizmin. Mos u stresoni për përgjegjësi shtesë apo financa – ka shenja për përmirësim.
Gaforrja
ÇFARË TË BËNI:
Flisni hapur dhe me qetësi për atë që ju shqetëson. Humori juaj pozitiv ju afron me njerëzit e duhur. Flirti është i favorizuar.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos reagoni me teprime. Mos merrni çdo koment seriozisht. Mos u përfshini në situata që nuk ju përkasin.
Luani
ÇFARË TË BËNI:
Vendosni një plan të qartë dhe ndiqeni. Përfundoni detyrat e mbetura dhe menaxhoni më mirë financat dhe çështjet sentimentale.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos lini pas dore kohën për dashurinë. Mos humbni fokusin nga stresi i përkohshëm – gjithçka rregullohet.
Virgjëresha
ÇFARË TË BËNI:
Humori juaj është më i mirë – shfrytëzojeni. Kujdesuni për veten dhe lërini hapësirë flirtit. Mund të surprizoheni pozitivisht.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos u tregoni dyshues pa arsye. Mos humbni mundësi të mira nga frika ose pasiguria.
Peshorja
ÇFARË TË BËNI:
Ruani humorin e mirë gjatë gjithë ditës. Distancohuni nga ngarkesat emocionale dhe mendoni më shumë për veten.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos shpërfillni ndjenjat tuaja. Mos e teproni me presionin ndaj vetes dhe mos dilni nga rutina pa arsye.
Akrepi
ÇFARË TË BËNI:
Socializohuni dhe pastroni mendjen. Fokusohuni te detajet, por pa u fiksuar. Shfrytëzoni alternativat që ju lehtësojnë punën.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos refuzoni biseda apo ndihmë nga persona me përvojë. Mos u bëni kokëfortë dhe mos u shqetësoni për gjëra që s’i kontrolloni.
Shigjetari
ÇFARË TË BËNI:
Atmosfera është e qetë dhe pozitive. Në punë keni liri veprimi – bëni më të mirën tuaj dhe lini stresin mënjanë.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos injoroni gabimet e vogla. Mos kini frikë të kërkoni më shumë, sidomos në aspektin financiar, por bëjeni me maturi.
Bricjapi
ÇFARË TË BËNI:
Merrni pjesë në biseda që ju ndihmojnë të shihni panoramën e plotë. Organizoni me kujdes hapat e ardhshëm.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos refuzoni këshillat e partnerit apo kolegëve me përvojë. Mos u tregoni të ashpër apo kokëfortë.
Ujori
ÇFARË TË BËNI:
Menaxhoni me qetësi situatat e tensionuara. Vendosni rregull dhe ecni përpara. Në punë nevojitet optimizëm.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos i shtyni gjërat me zor. Mos u stresoni tepër për financat, por as mos e teproni me shpenzimet.
Peshqit
ÇFARË TË BËNI:
Veproni pa presion. Atmosfera është pozitive dhe ju jeni optimistë. Shprehni interesin pa ironi apo nënkuptime.
ÇFARË TË MOS BËNI:
Mos refuzoni ftesat për dalje – mund të sjellin njohje interesante. Mos i merrni komentet shumë personalisht, por flisni qetë për çfarë ju shqetëson. /noa.al
