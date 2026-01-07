Irani përballë protestave të përgjakshme: 36 të vdekur dhe 2,000 të arrestuar në ditën e 11-të

Teheran — 7 janar 2026
Protestat masive në Iran hyjnë në ditën e 11-të, ndërsa trazirat përhapen në 88 qytete të 27 provincave, duke shkaktuar të paktën 36 të vdekur dhe rreth 2,000 të arrestuar, sipas Agjencisë së Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA). Tubimet shpesh kanë degjeneruar në përplasje me forcat e sigurisë, duke lënë dhjetëra të plagosur, përfshirë incidentet e fundit në provincën Ilam ku u bastisën spitalet dhe u arrestuan protestues të plagosur.
Qeveria iraniane, e cila përballet me krizë ekonomike dhe trazira të brendshme, akuzon disa protestues si mercenarë dhe agjentë të huaj, ndërsa Ajatollah Ali Khamenei ka paralajmëruar se nuk do të ketë tolerancë ndaj ndërhyrjes së jashtme dhe trazirave të organizuara.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë bërë paralajmërime dhe deklarata mbështetjeje për protestuesit, duke rritur tensionet diplomatike. Presidenti Donald Trump kërcënoi me përgjigje ushtarake në rast se autoritetet iraniane do të përdorin dhunë të tepruar ndaj protestuesve.
Protestat kanë nisur fillimisht si reagim ndaj rënies së ndjeshme të monedhës kombëtare dhe janë zgjeruar me pjesëmarrjen e klasave të tjera shoqërore, duke reflektuar pakënaqësi të thella ndaj situatës ekonomike dhe qeverisjes.
Ndërkohë, qeveritë e huaja, përfshirë atë australiane, këshillojnë qytetarët e tyre të largohen nga Irani për shkak të pasigurisë dhe dhunës së vazhdueshme. Shtetet e Bashkuara kanë tashmë prani ushtarake dhe strategjike në rajon, përfshirë bazën Pituffik në Groenlandë dhe operacione të mëparshme në Venezuelë, duke rritur shqetësimin e Teheranit për ndërhyrje të jashtme.
Analistët paralajmërojnë se konflikti brenda Iranit mbetet i komplikuar dhe çdo përpjekje për ndryshim të regjimit nga jashtë është e rrezikshme dhe e pasigurt, duke nënvizuar se mbështetja për protestuesit nuk garanton një riorientim të shpejtë të politikave të vendit.
