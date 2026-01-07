Sa duhet të fitosh për të blerë një apartament në Tiranë

Tiranë — 7 janar 2026
Blerja e një apartamenti me sipërfaqe 70–80 metra katrorë në Tiranë po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një objektiv të vështirë për shumicën e familjeve shqiptare, ndërsa tregu i pasurive të paluajtshme është shkëputur ndjeshëm nga niveli real i të ardhurave. Hendeku mes çmimeve të banesave dhe rrogave po thellohet, duke e bërë pronësinë e shtëpisë të paarritshme pa mbështetje të fortë financiare.
Ekspertët financiarë dhe bankat përdorin si standard që kësti mujor i kredisë hipotekare të mos tejkalojë 30–35% të të ardhurave neto familjare, në mënyrë që familjet të përballojnë shpenzimet bazë të jetesës pa rrezikuar mbi-borxhin. Ky prag konsiderohet kufiri minimal i qëndrueshmërisë financiare.
Në tregun aktual, një apartament standard në kryeqytet kushton mesatarisht 120,000 deri në 150,000 euro, me çmime për metër katror që variojnë nga 1,500 në 1,900 euro. Në shumicën e rasteve, blerja realizohet me 20% pagesë paraprake dhe 80% kredi bankare, çka përkthehet në një hua prej 96,000 deri në 120,000 euro.
Me një kredi 25-vjeçare dhe interes efektiv 5–6%, kësti mujor llogaritet rreth 580 deri në 720 euro, pa përfshirë shpenzime shtesë si taksat e pronës, mirëmbajtja e godinës apo siguracionet. Për ta përballuar një pagesë të tillë pa rrezik financiar, familja duhet të ketë të ardhura neto mujore nga 1,700 deri në 2,300 euro.
Për një individ të vetëm, kjo do të thotë një pagë neto mbi 2,000 euro në muaj, një nivel larg realitetit të shumicës së të punësuarve. Skenari më i zakonshëm mbetet familja me dy të ardhura, ku secili siguron 900–1,200 euro neto, për të arritur një total që e bën kredinë të përballueshme.
Në kushtet e pagës mesatare aktuale në vend, blerja e një apartamenti në Tiranë në vitin 2026 rezulton praktikisht e pamundur, edhe në afat të gjatë. Ajo realizohet kryesisht përmes dy rrogave mbi mesataren, kursimeve të konsiderueshme paraprake, mbështetjes familjare ose burimeve shtesë të të ardhurave.
