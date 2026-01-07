“Groenlanda i përket popullit të saj”: BE rreshtohet krah Danimarkës pas deklaratave të Trump

Bruksel — 7 janar 2026
Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetje të qartë për Groenlandën dhe Danimarkën, duke hedhur poshtë çdo ide për ndryshim të statusit të ishullit në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Deklarata vjen në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur publikisht dëshirën për të marrë kontrollin e Groenlandës.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, theksoi se çështja e Groenlandës nuk mund të diskutohet apo vendoset pa vullnetin e drejtpërdrejtë të popullit të saj dhe pa përfshirjen e Danimarkës, nën sovranitetin e së cilës ndodhet territori.
“Le të jemi të qartë: Groenlanda i përket popullit të saj. Asgjë nuk mund të vendoset për Danimarkën dhe Groenlandën pa Danimarkën dhe pa Groenlandën”, deklaroi Costa, duke shtuar se Bashkimi Evropian do të qëndrojë në solidaritet të plotë me të dyja palët sa herë që të jetë e nevojshme.
Reagimi i Brukselit vjen pas deklaratave të përsëritura të Trump, i cili ka argumentuar se Groenlanda ka rëndësi kyçe për strategjinë ushtarake dhe sigurinë e Shteteve të Bashkuara, duke kritikuar njëkohësisht Danimarkën për atë që ai e cilëson si mungesë mbrojtjeje të mjaftueshme të ishullit.
Qëndrimi i BE-së sinjalizon një linjë të fortë mbrojtjeje të parimeve të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare, në një moment kur Groenlanda po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një pikë strategjike të interesit global.
