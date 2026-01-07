Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shembet dheu, mbyllet qarkullimi në aksin Qafë Plloçë–Qukës
Transmetuar më 07-01-2026, 20:38

Korçë–Elbasan — 7 janar 2026

Qarkullimi i mjeteve në aksin rrugor Qafë Plloçë–Qukës është mbyllur përkohësisht për shkak të rënies së dherave dhe inerteve në disa segmente të rrugës, duke krijuar rrezik për sigurinë e drejtuesve të mjeteve.

Vendimi është marrë si masë parandaluese, pas një aksidenti të regjistruar paraditen e sotme në këtë segment, si dhe për të mundësuar ndërhyrjen e menjëhershme për pastrimin e rrugës. Mbyllja e qarkullimit synon shmangien e ngjarjeve të tjera dhe garantimin e sigurisë rrugore.

Policia Rrugore e Korçës dhe Elbasanit ndodhet në terren dhe po orienton mjetet drejt rrugës së vjetër, duke vendosur patrulla në hyrje të Qafë Plloçës dhe në hyrje të Qukësit, me qëllim ndalimin e hyrjes së automjeteve në aksin e ri.

Autoritetet bëjnë me dije se aksi do të qëndrojë i mbyllur deri në përfundimin e plotë të pastrimit nga firma kontraktore dhe deri në momentin kur të vlerësohet se nuk ekziston më rrezik për qarkullimin e mjeteve.

Drejtuesit e automjeteve këshillohen të ndjekin udhëzimet e Policisë Rrugore dhe të përdorin itinerarët alternativë deri në njoftimin e radhës.

