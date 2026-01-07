Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vjosa me prurje maksimale. Evakuohen dhjetëra banorë
Transmetuar më 07-01-2026, 20:34

Vlorë — 7 janar 2026

Niveli i ujit në lumin Vjosë vijon të shënojë rritje, duke shkaktuar daljen e tij nga shtrati në disa segmente pranë zonës së Mifolit. Situata po monitorohet nga afër nga autoritetet lokale, ndërsa strukturat e emergjencave civile janë në terren.

Sipas të dhënave zyrtare, niveli i ujit pranë urës së Mifolit është rritur ndjeshëm, duke shtuar rrezikun për zonat përreth. Në terren ndodhen ekipet e emergjencave civile të Bashkisë Vlorë, si dhe efektivë të Policisë së Shtetit, të cilët po ndjekin nga afër situatën dhe po koordinojnë masat parandaluese.

Autoritetet kanë nisur punën për forcimin e argjinaturës, me qëllim shmangien e çarjes së saj dhe parandalimin e përmbytjeve të mundshme në zonat e banuara. Si masë sigurie, më shumë se 20 banorë janë evakuuar nga banesat e tyre dhe janë vendosur në ambiente të sigurta.

Strukturat përgjegjëse bëjnë thirrje për kujdes dhe u kërkojnë banorëve të zonës të ndjekin udhëzimet e autoriteteve, ndërsa situata pritet të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme në orët në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...