Vjosa me prurje maksimale. Evakuohen dhjetëra banorë

Vlorë — 7 janar 2026
Niveli i ujit në lumin Vjosë vijon të shënojë rritje, duke shkaktuar daljen e tij nga shtrati në disa segmente pranë zonës së Mifolit. Situata po monitorohet nga afër nga autoritetet lokale, ndërsa strukturat e emergjencave civile janë në terren.
Sipas të dhënave zyrtare, niveli i ujit pranë urës së Mifolit është rritur ndjeshëm, duke shtuar rrezikun për zonat përreth. Në terren ndodhen ekipet e emergjencave civile të Bashkisë Vlorë, si dhe efektivë të Policisë së Shtetit, të cilët po ndjekin nga afër situatën dhe po koordinojnë masat parandaluese.
Autoritetet kanë nisur punën për forcimin e argjinaturës, me qëllim shmangien e çarjes së saj dhe parandalimin e përmbytjeve të mundshme në zonat e banuara. Si masë sigurie, më shumë se 20 banorë janë evakuuar nga banesat e tyre dhe janë vendosur në ambiente të sigurta.
Strukturat përgjegjëse bëjnë thirrje për kujdes dhe u kërkojnë banorëve të zonës të ndjekin udhëzimet e autoriteteve, ndërsa situata pritet të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme në orët në vijim.
