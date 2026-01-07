Murgesha katolike shpjegon se si është të jetosh pa seks dhe alkool (video)

Një murgeshë katolike ka ndarë për herë të rrallë përvojën e saj personale për jetën në agjërim, pa marrëdhënie seksuale dhe larg zakoneve të zakonshme, duke treguar se çfarë do të thotë të zgjedhësh këtë rrugë për dekada me radhë.
Motër Gabriel, murgeshë e urdhrit Poor Clare Franciscan në Arundel të Anglisë, ka kaluar rreth 30 vite në jetën monastike. Para se të hynte në manastir, ajo kishte një jetë krejt tjetër: ishte inxhiniere, me studime në aeronautikë dhe inxhinieri mekanike, dhe siç pranon vetë, nuk i kishte të panjohura as kënaqësitë e jetës së përditshme, përfshirë edhe alkoolin.
Ajo rrëfen se murgeshat nuk jetojnë në izolim absolut nga gjithçka dhe se, ndryshe nga sa mendohet shpesh, ato mund të konsumojnë edhe alkool. Madje, motra Gabriel tregon me sinqeritet se pija e saj e preferuar ka qenë birra Newcastle Brown Ale.
Si është jeta pa seks dhe në agjërim të plotë?
Në një intervistë për LadBible Stories, murgesha flet hapur për sfidat e jetës pa marrëdhënie intime. Ajo pranon se ka momente kur abstinenca nga seksi është më e vështirë se herë të tjera, por thekson se me kalimin e kohës, mënyra se si përjetohet dashuria ndryshon rrënjësisht.
Sipas saj, ndjenjat dhe nevoja për afeksion nuk zhduken, por shndërrohen. Dashuria shprehet përmes besimit, përkushtimit shpirtëror dhe lidhjes së thellë me Zotin dhe komunitetin. Kjo, siç thotë ajo, i jep jetës një kuptim tjetër, më të qetë dhe më të thellë.
Kur u pyet nëse ka pasur ndonjëherë “simpati” për figura të famshme, motra Gabriel u tregua fillimisht e rezervuar, por më pas pranoi me humor se mund të admirojë një aktor. Ajo përmendi se e ka parë dy herë filmin “A Star Is Born” dhe tha se sytë e aktorit Bradley Cooper janë “të tillë ku mund të humbësh”. Me shaka, ajo pyeti nëse kjo mund të quhet një “crush”, duke shtuar se filmi e kishte prekur emocionalisht.
Qëndrimi ndaj skandaleve në Kishën Katolike
Në një ton më serioz, motra Gabriel foli edhe për skandalet që kanë tronditur Kishën Katolike, veçanërisht rastet e abuzimit dhe korrupsionit. Ajo shprehu ndjenjë të thellë turpi dhe dhimbjeje për atë që ka ndodhur dhe kërkoi falje në emër të atyre që kanë përdorur pozitën e tyre për të lënduar të tjerët.
Ajo theksoi se shpresa e saj më e madhe është që zërat e viktimave të dëgjohen, të mbështeten dhe të gjejnë drejtësi. Sipas saj, vetëm përmes transparencës dhe pranimit të gabimeve mund të ketë shërim dhe ndryshim të vërtetë. /noa.al
