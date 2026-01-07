Zyrtare: Sylvinho vazhdon në krye të Shqipërisë, FSHF rinovon kontratën deri në korrik 2026

Tiranë — 7 janar 2026
Federata Shqiptare e Futbollit ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës me trajnerin e Kombëtares shqiptare, Sylvio Mendes Campos Júnior, i njohur si Sylvinho, si dhe me dy ndihmësit e tij, Pablo Zabaleta dhe Dorival Guidoni Junior, duke konfirmuar vazhdimësinë e projektit teknik që ka shënuar një etapë të re për futbollin shqiptar.
Marrëveshja e re do të jetë e vlefshme deri në korrik 2026 dhe ka si objektiv madhor kualifikimin historik të Shqipërisë në fazën finale të Kupës së Botës. Vendimi vjen pas rezultateve pozitive dhe progresit të dukshëm që Kombëtarja ka shfaqur nën drejtimin e teknikut brazilian.
Gjatë periudhës së tij në krye të kuqezinjve, Sylvinho ka ndërtuar një identitet të qartë loje, ka përmirësuar ndjeshëm organizimin e skuadrës dhe ka sjellë rezultate që kanë rritur ndjeshëm besimin dhe ambicien rreth Kombëtares. Kulmi i këtij progresi është arritja për herë të parë e Shqipërisë në fazën play-off të Botërorit 2026.
Në muajin mars, Kombëtarja shqiptare do të përballet me një sfidë vendimtare, teksa më 26 mars do të luajë gjysmëfinalen e play-off-it ndaj Polonisë. Në rast kualifikimi, kuqezinjtë do të përballen në finalen vendimtare me fituesin e çiftit Ukrainë–Suedi.
Rinovimi i kontratës reflekton besimin e plotë të drejtuesve të FSHF-së te stafi aktual, filozofia e ndërtuar ndër vite dhe nevoja për stabilitet në një moment kyç për futbollin shqiptar. Synimi mbetet forcimi i mëtejshëm i Kombëtares dhe përfaqësimi dinjitoz i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.
Federata ka konfirmuar se do të vijojë të mbështesë maksimalisht stafin teknik dhe lojtarët në këtë rrugëtim, me shpresën për ta kthyer objektivin e Botërorit në një realitet historik për futbollin shqiptar.
