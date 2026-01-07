Si Bonnie dhe Clyde: The Telegraph zbardh historinë e një bande shqiptare pas grabitjeve milionëshe në Britani

Gazeta britanike The Telegraph i ka kushtuar një artikull të detajuar një bande kriminale me pjesëtarë shqiptarë, e cila akuzohet për një seri grabitjesh të organizuara të mallrave luksi në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, me një vlerë totale që kap shifrën e rreth 1 milion paundëve.
Në qendër të rrëfimit mediatik qëndron një çift, i përshkruar nga media britanike si një version modern i “Bonnie dhe Clyde”, i cili, së bashku me bashkëpunëtorë të tjerë, dyshohet se ka qenë pjesë e të paktën 44 vjedhjeve me thyerje. Objektivi kryesor i bandës ishin bizhuteritë, çantat firmato, orët e shtrenjta dhe shumat e konsiderueshme të parave të gatshme.
Sipas The Telegraph, anëtarët e grupit kishin vendosur objektiva javore për sasinë e arit dhe mallrave me vlerë që synonin të përvetësonin, duke dokumentuar grabitjet përmes fotografive që ua dërgonin njëri-tjetrit. Ky nivel organizimi, sipas autoriteteve, tregon se veprimtaria kriminale ishte e planifikuar dhe e qëndrueshme në kohë.
Në procesin gjyqësor, Endrit Nikolli (27 vjeç), Kristian Gropcaj (30 vjeç), George Lleshaj (31 vjeç), Krisjian Dedndreaj (28 vjeç) dhe Sidorjan Lleshi (26 vjeç) janë deklaruar fajtorë për akuzat që lidhen me grabitjet dhe përfshirjen në aktivitet kriminal të organizuar.
Fotot: Nikolli, Gropcaj, Lleshaj, Dedndreaj dhe Lleshi pranuan fajësinë për konspiracion për të kryer vjedhje me thyerje dhe konspiracion për të poseduar pasuri kriminale.
Artikulli përshkruan edhe metodat e përdorura nga banda, e cila hynte në banesa duke përdorur shkallë për të depërtuar nga dritaret e kateve të para ose ballkonet, përpara se të plaçkiste pronat. Gjatë operacioneve policore, autoritetet arritën të rikuperonin vetëm një pjesë të vogël të sendeve të vjedhura, konkretisht 13 çanta dore luksi dhe 14 ora, ndërsa pjesa më e madhe e mallrave dyshohet se ishte shitur.
Rasti ka rikthyer në vëmendje debatin në Britani mbi bandat kriminale të huaja dhe mënyrën se si ato veprojnë në territorin britanik, duke nxitur diskutime edhe në nivel politik dhe institucional.
Artikulli i The Telegraph:
Një gangster shqiptar dhe e dashura e tij britanike e përshkruanin veten si “Bonnie dhe Clyde” në letrat e dashurisë, ku flisnin për krimet e tyre. Banda prej pesë burrash shqiptarë dhe gruaja britanike qëndronin pas vjedhjes prej 1 milion paundësh të bizhuterive, çantave të firmave, orëve dhe parave të gatshme nga viktimat e pasura në të paktën 44 vjedhje me thyerje në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Grupi vendosi objektiva javore për sasinë e arit që donin të vidhnin në grabitjet e tyre dhe e shfaqnin plaçkën e tyre në fotografi, tha policia. Endrit Nikolli, 27 vjeç, Kristian Gropcaj, 30 vjeç, George Lleshaj, 31 vjeç, Krisjian Dedndreaj, 28 vjeç, dhe Sidorjan Lleshi, 26 vjeç, deklaruan fajtorë në Gjykatën e Kurorës në Chester për konspiracion për të kryer vjedhje me thyerje dhe konspiracion për të poseduar pasuri kriminale.
Nikolli ishte në një lidhje me Jade Tubb, një shtetase britanike 33-vjeçare, e cila mori me qira makinën e përdorur nga banda për vjedhjet e tyre dhe më pas shpenzoi të ardhurat nga krimet e tyre. Detektivët gjetën letrat e shkëmbyera midis Nikollit dhe Tubbit, në të cilat ata e përshkruanin veten si Bonnie dhe Clyde, të jashtëligjshmit amerikanë që u zunë në pritë dhe u qëlluan për vdekje nga policia në Luiziana në vitin 1934, pas një serie krimesh dyvjeçare.
Të mërkurën, Tubb u deklarua fajtor për komplot për të poseduar pasuri kriminale. Banda përdorte shkallë për të hyrë me forcë nëpër dritaret e katit të parë dhe ballkonet e shtëpive, dhe pasi hynin brenda, plaçkitnin pronat. Policia arriti të rikuperonte vetëm 13 çanta dore firmato dhe 14 ora dore gjatë bastisjeve në vendet e strehimit të bandës dhe tha se "shumica dërrmuese" e mallrave të vjedhura ishin shitur.
Detektivët filluan hetimin e tyre në tetor 2024, pasi mësuan për një seri vjedhjesh me thyerje në Macclesfield, Prestbury, Weston dhe Willaston. Oficerët arritën të lidhnin vjedhjet në Cheshire me vjedhje të ngjashme në Derbyshire, Nottinghamshire dhe Staffordshire përmes gjurmëve të këpucëve të lëna në vendet e krimit.
Gjurmë ADN-je nga Nikolli u gjetën gjithashtu në vendin e një vjedhjeje me thyerje në Staffordshire. Grupi takohej rregullisht në një kafene në Lagjen e Argjendarive të Birminghamit. Më 2 korrik të vitit të kaluar, oficerët organizuan një sërë bastisjesh në adresa në Walsall, Sutton Coldfield dhe Birmingham dhe arrestuan Nikollin, Lleshajn, Gropcajn dhe Tubbin.
Dedndreaj u arrestua më vonë në Surrey nga oficerët e Njësisë së Krimeve të Rënda dhe të Organizuara në Policia e Cheshire. Përgjimet e telefonave celularë të bandës zbuluan qindra imazhe të mallrave të vjedhura, së bashku me mesazhe që tregonin se ku kishin ndodhur vjedhjet.
Lleshi, i cili, së bashku me Nikollin, pranoi një akuzë tjetër për vjedhje me thyerje, për dy vepra penale në Staffordshire në mars 2024 dhe dhjetor 2023, pozoi me më shumë se një duzinë orash të varura në duar në fotografi. Njëri nga gangsterët, i veshur me balaklava dhe xhaketa me kapuç, pozoi me një kasafortë të vjedhur në krahë, ndërsa bashkëpunëtori i tij mbante një çekiç.
Rreshterja e Detektivëve Laura Fox, nga Macclesfield Proactive CID, tha: “Të gjitha incidentet u orkestruan me kujdes, me bandën që hulumtonte objektivat e saj para se të kryente krimet, madje duke e zgjeruar përhapjen e krimit në forca të shumta në një përpjekje për të mos u zbuluar. Banda synonte posaçërisht viktimat e pasura, me qëllim vjedhjen e sa më shumë pronave me vlerë të lartë."
Dedndreaj, Nikolli dhe Lleshaj, nga Walsall, Gropcaj, nga Birmingham, dhe Lleshi, nga Sheffield, janë të gjithë në paraburgim dhe do të dënohen në Gjykatën e Kurorës në Chester më 20 shkurt. Tubb, nga Walsall, është liruar me kusht, por ajo do të dënohet gjithashtu me pjesën tjetër të bandës.
