Aksident fatal ajror në Rusi, momenti kur humb jetën manjati rus. Video
Transmetuar më 07-01-2026, 19:31

Perm, Rusi — 7 janar 2026

Një aksident i rëndë ajror i ka marrë jetën një prej emrave të njohur të biznesit rus. Milioneri Ilyas Gimandutdinov ka vdekur pasi helikopteri privat me të cilin udhëtonte u rrëzua në qytetin e Permit, në veri të Rusisë.

Sipas të dhënave paraprake, mjeti ajror ka humbur kontrollin pasi është përplasur me linjat e energjisë elektrike, duke u rrëzuar pak çaste më vonë. Pamjet e kapura nga kamera amatore, që tregojnë momentin dramatik të rrëzimit, janë publikuar në rrjetet sociale dhe po qarkullojnë gjerësisht online.

Në bord ndodheshin dy persona dhe të dy raportohet se kanë humbur jetën. Mes viktimave është edhe Gimandutdinov, themelues i kompanisë së transportit Tattranskom, një prej operatorëve më të mëdhenj në rajonin e Permit, si dhe një drejtues tjetër i lartë i kompanisë, Elmir Koniakov.

Autoritetet ruse kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit, ndërsa ekspertët e aviacionit po analizojnë nëse kushtet teknike apo faktorët njerëzorë kanë ndikuar në tragjedinë ajrore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

