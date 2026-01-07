Pretendon se i dha fund 8 luftrave, Trump: Pa përfshirjen time, Rusia do ta kishte pushtuar të gjithë Ukrainën

SHBA – 7 Janar 2026 Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur në rrjetet sociale pretendimet e tij mbi rolin personal në funksionimin e NATO-s dhe ndikimin e tij në çështjet globale të sigurisë.
Sipas postimit të tij, Trump tha se kur mori detyrën, shpenzimet e mbrojtjes së aleatëve ishin vetëm 2% e PBB-së dhe shumica e vendeve nuk po përmbushnin detyrimet financiare. Ai pretendoi se gjatë mandatit të tij arriti të rrisë kontributin e aleatëve në 5% të PBB-së, duke shtuar se vendet tani po "paguajnë menjëherë", një rezultat që sipas tij shumë e konsideronin të pamundur.
Trump gjithashtu deklaroi se pa përfshirjen e tij, Rusia do të kishte pushtuar të gjithë Ukrainën, dhe përsëriti pretendimin se ai i vetëm kishte dhënë fund tetë luftërave, duke theksuar se kjo kishte shpëtuar miliona jetë.
Ai shprehu pakënaqësi për faktin që Norvegjia, megjithëse anëtare e NATO-s, nuk ia ka dhënë Çmimin Nobel për Paqen, por shtoi se kjo "nuk ka rëndësi". Trump vuri në dukje gjithashtu se, sipas tij, as Rusia e as Kina nuk kanë frikë nga NATO pa Shtetet e Bashkuara, duke lënë të kuptohet se dyshon mbi mbështetjen e aleancës në rast nevoje, megjithëse siguroi se SHBA do të vazhdojë të mbështesë NATO-n.
Në përfundim, Trump theksoi se gjatë mandatit të tij të parë, ai rindërtoi forcat e armatosura amerikane dhe vazhdon të ndjekë të njëjtin drejtim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
