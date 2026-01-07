Një akt i jashtëzakonshëm humanizmi ka shpëtuar jetën e pesë personave

Një 50-vjeçar, i cili po trajtohej në Repartin e Kujdesit Intensiv të Spitalit Papageorgiou në Selanik, u bë dhurues organesh, duke i dhënë shpresë dhe jetë pesë pacientëve të tjerë.
Pas konstatimit të vdekjes cerebrale, familja e tij mori vendimin fisnik për të dhuruar organet, duke e kthyer dhimbjen e humbjes në një akt solidariteti dhe humanizmi të rrallë.
Menjëherë pas vendimit, nisi procedura e marrjes së organeve të përshtatshme për transplant. Operacioni u përfundua të martën, më 6 janar 2026.
Zemra e dhuruesit u mor nga një ekip mjekësor i Qendrës së Transplanteve në Torino, ndërsa veshkat dhe mëlçia u hoqën nga ekipi kirurgjikal i Spitalit Hipokratio të Selanikut.
Korneat u morën nga ekipi i transplantit të Klinikës Universitare Oftalmologjike të Spitalit Papageorgiou.
Në një njoftim zyrtar që citon noa.al, drejtuesit e Spitalit Papageorgiou shprehën ngushëllimet e sinqerta për familjen e 50-vjeçarit dhe e përgëzuan atë për vendimin e guximshëm dhe human, duke theksuar se në momentin e dhimbjes më të madhe arriti të lidhë jetën me vdekjen dhe t’u dhurojë një shans të ri jetese njerëzve të tjerë.
Spitali falënderoi gjithashtu të gjitha ekipet mjekësore të përfshira në proces, nën koordinimin e Zyrës Rajonale të Organizatës Kombëtare të Transplanteve (EOM).
Duke e konsideruar dhurimin e organeve si një nga format më të larta të vullnetarizmit dhe solidaritetit njerëzor, Spitali Papageorgiou u bën thirrje qytetarëve të mbështesin dhurimin e indeve dhe organeve, me qëllim rritjen e numrit të dhuruesve dhe shpëtimin e më shumë jetëve në të ardhmen. /noa.al
