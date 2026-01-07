Rama mbledh qeverinë të premten, ja fokusi?

Tiranb- Kryeministri Edi Rama do të mbledhë qeverinë të premten, më 9 janar, në Pallatin e Brigadave në Tiranë.
Takimi është planifikuar të nisë në ora 10:00 dhe do të shërbejë si një tryezë e gjatë pune për analizimin e projekteve dhe reformave që qeveria synon të çojë përpara gjatë vitit 2026.
Sipas burimeve zyrtare, fokusi i mbledhjes do të jetë te objektivat strategjike të qeverisë për këtë vit, si dhe përcaktimi i drejtimit të punës për muajt në vijim.
Mbledhja pritet të jetë një moment për vlerësimin e progresit dhe planifikimin e prioriteteve, duke mundësuar koordinimin e veprimeve në nivelet qendrore dhe rajonale të administratës.
