Stresi: Katër teknika efektive për ta menaxhuar

Nga vështirësitë e vogla të përditshme deri te krizat më të mëdha, stresi është pjesë e jetës sonë. Edhe pse nuk mund të kontrollojmë gjithmonë situatat që na rrethojnë, mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ndaj tyre. Kur stresi bëhet i tepruar ose i vazhdueshëm, ai ndikon drejtpërdrejt në mirëqenien tonë fizike dhe mendore. Prandaj është e rëndësishme të njohim disa mënyra të thjeshta dhe efektive për t’u çlodhur.
Jo çdo teknikë funksionon njësoj për të gjithë. Ajo që të ndihmon në shtëpi, mund të mos jetë praktike në punë apo në rrugë. Pikërisht për këtë arsye, është mirë të kesh disa “mjete” të ndryshme për situata të ndryshme.
Ecja, armiku më i mirë i stresit
Aktiviteti fizik është një nga mënyrat më të shpejta për të ulur stresin, madje edhe brenda pak minutash. Një shëtitje e thjeshtë ndihmon për të ndryshuar ambient, për të larguar mendimet shqetësuese dhe për të përfituar nga lëvizja e trupit.
Qoftë një shëtitje e shkurtër rreth zyrës gjatë një dite të ngarkuar, apo një ecje më e gjatë në park pas punës, ecja ndihmon në rifreskimin e trupit dhe mendjes. Studime të ndryshme tregojnë se ecja e kombinuar me teknika relaksimi e ul stresin edhe më shumë.
Merru me gjëra që të japin kënaqësi
Aktivitetet e kohës së lirë janë një mënyrë shumë e mirë për t’u çlodhur. Megjithatë, shumë njerëz ndihen të mbingarkuar dhe mendojnë se nuk kanë kohë për hobi apo argëtim.
Në fakt, përfshirja e qëllimshme e aktiviteteve që të pëlqejnë në përditshmëri ndihmon ndjeshëm në përmirësimin e humorit. Kur ndihesh më mirë emocionalisht, edhe puna bëhet më produktive. Qoftë kopshtaria, vizatimi, punimet me dorë apo ndonjë aktivitet tjetër, këto janë pjesë e një jete të shëndetshme dhe të balancuar.
Meditimi, qetësi për mendjen dhe trupin
Meditimi mund të ofrojë lehtësim të menjëhershëm nga stresi, por edhe përfitime afatgjata. Ka forma të ndryshme meditimi dhe secili mund të gjejë atë që i përshtatet më shumë.
Mund të përsërisësh në mendje një fjalë qetësuese ndërsa merr frymë thellë dhe ngadalë, ose të praktikosh vetëdijen, duke u përqendruar plotësisht në momentin aktual. Vëzhgo çfarë sheh, çfarë dëgjon, çfarë prek apo ndjen – kjo ndihmon mendjen të shkëputet nga shqetësimet.
Ushtrimet e frymëmarrjes
Fokusimi te frymëmarrja ose ndryshimi i ritmit të saj ndikon drejtpërdrejt në uljen e stresit. Ushtrimet e frymëmarrjes qetësojnë trupin dhe trurin në pak minuta dhe mund të bëhen kudo, pa u vënë re nga të tjerët.
Disa teknika të thjeshta janë:
Merr frymë nga hunda duke numëruar ngadalë deri në tre, mbaje frymën për një çast dhe nxirre sërish ngadalë nga hunda.
Merr frymë thellë duke imagjinuar ajër të pastër dhe qetësues që përhapet në trup. Gjatë nxjerrjes së frymës, imagjino se po largon stresin dhe tensionin.
Këto metoda të vogla, kur praktikohen rregullisht, mund të bëjnë një ndryshim të madh në mënyrën se si përballesh me stresin e përditshëm. /noa.al
