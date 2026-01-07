Shmanget tragjedia në Itali, shqiptari tenton të djegë të gjallë gruan pas një sherri familjar

ITALI – Një ngjarje e rëndë dhune në familje është shmangur në momentin e fundit në Itali, ku një shtetas shqiptar ka tentuar të vrasë bashkëshorten e tij duke i vënë flakën, pas një konflikti në çift.
Ngjarja ndodhi në Cavarzere rajoni Venezia, në mbrëmjen e vonë të 1 janarit, brenda banesës ku çifti jetonte së bashku.
Pas një sherri, 43-vjeçari shqiptar dyshohet se ka kërcënuar gruan me vdekje dhe më pas i ka lyer rrobat asaj dhe dyshemenë e kuzhinës me lëndë djegëse, me qëllim t’i vinte flakën.
Djali i mitur fshehu çakmakun e të atit, shpëtoi nënën
Karabinierët bëjnë me dije se tentativa për krimin u ndalua në sajë të ndërhyrjes së djalit të mitur të çiftit, i cili, duke përfituar nga një moment shpërqendrimi i të atit, arriti t’i fshihte çakmakun dhe të fitonte kohë deri në mbërritjen e forcave të rendit.
43 vjeçari e kërcënoi gruan se do ta vriste, duke ia lyer rrobat dhe dyshemenë e kuzhinës me lëng të ndezshëm. Por, përpara se të ndodhte gjëja e pakthyeshme, djali i tyre i mitur, në një moment shpërqendrimi arriti t’ia rrëmbente çakmakun të atit, duke i shpëtuar jetën nënës.
Pas mbërritjes në vendngjarje, karabinierët arrestuan autorin e dyshuar me origjinë shqiptare, nën akuzën e kërcënimit dhe sulmit ndaj bashkëshortes me qëllim vrasjeje. Ndërhyrja e shpejtë e policisë parandaloi një tragjedi të mundshme.
Hetimet e mëtejshme zbuluan se ky nuk ishte një incident i izoluar: burri kishte shfaqur më parë sjellje të dhunshme dhe ngacmuese ndaj gruas së tij, por këto incidente nuk u raportuan.
43-vjeçari u transferua në burgun e Venedikut me urdhër të autoriteteve gjyqësore. /noa.al
