Përmbytjet në Gjirokastër, biznesmeni i përlotur: Mu shkatërrua gjithçka! Dëmet mund të arrijnë deri në 100 mijë euro!
Transmetuar më 07-01-2026, 16:49

GJIROKASTËR – 7 Janar 2026 Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në qytetin e Gjirokastrës, duke sjellë dëme të mëdha materiale, veçanërisht në zonat pranë qendrës historike.

Situata u përkeqësua ndjeshëm pas daljes nga shtrati të përroit të Ficos, çka bëri që uji të vërshonte në rrugicat e qytetit dhe të përmbytë disa biznese.

Pronari i një dyqani syzesh optike u shpreh i përlotur se dëmet e shkaktuara janë të rënda dhe mund të arrijnë deri në 100 mijë euro.

“Mu shkatërrua gjithçka,” tha ai, duke shtuar se uji ka dëmtuar mallrat dhe pajisjet e biznesit.

Ndërkohë, në disa rrugë të qytetit vijojnë të jenë të pranishme sasi të mëdha dherash dhe gurësh të sjellë nga vërshimi i ujërave, ndërsa autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave civile janë në terren për pastrimin e zonave të prekura dhe vlerësimin e dëmeve.

