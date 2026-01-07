Sekuestrohet automjet luksoz me vlerë 140 mijë euro, dyshohet i vjedhur në Gjermani; një person në kërkim

TIRANË – 7 Janar 2026, 13:52 Policia e Tiranës ka sekuestruar një automjet luksoz tip “BMW M-8”, me vlerë rreth 140 mijë euro, i cili dyshohet se është vjedhur në Gjermani dhe trafikuar në Shqipëri me qëllim shitjen.
Automjeti u bllokua gjatë një kontrolli në zonën e Vorës, ku u procedua penalisht blerësi i mjetit, i cili ishte njëkohësisht edhe drejtuesi i tij në momentin e ndalimit. Ai është identifikuar si shtetasi E. D., 39 vjeç.
Në lidhje me këtë rast, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim shtetasin F. H., 42 vjeç, shtetas kosovar, i cili dyshohet se ka sjellë automjetin në Shqipëri. Ndaj tij rëndon akuza për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.
Njoftimi i Policisë
Operacioni policor i koduar “Stolen Line”, kundër trafikimit të automjeteve luksoze të vjedhura jashtë vendit, vijon në të gjithë territorin. Me këtë rast, shkon në 5 numri i automjeteve të sekuestruara që nga nisja e operacionit.
Nga verifikimet rezultoi se automjeti BMW M-8 ishte i shpallur i vjedhur në Gjermani. Si rezultat i veprimeve hetimore, u bë e mundur identifikimi i autorit të dyshuar të trafikimit dhe procedimi penal i blerësit.
Policia bën me dije se po punohet për kapjen e 42-vjeçarit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.
