Nënshkruhet deklaratë mes aleatëve të Ukrainës, Starmer: Çdo vendosje trupash do të hidhet në votim në Parlament

BRITANI E MADHE – 7 Janar 2026, 14:26 Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se çdo vendosje e forcave të Mbretërisë së Bashkuar në Ukrainë, sipas marrëveshjes së nënshkruar me Francën dhe Ukrainën, do t’i nënshtrohet votimit në Parlament.
Sipas mediave të huaja, Starmer, Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky nënshkruan të martën një deklaratë qëllimi, e cila parashikon vendosjen e forcave ndërkombëtare në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje paqeje.
Duke folur para Dhomës së Përfaqësuesve, Starmer theksoi se çdo hap i mëtejshëm do të bëhet me transparencë të plotë parlamentare.
“Do ta mbaj të informuar Dhomën ndërsa situata zhvillohet dhe, nëse trupat do të vendosen sipas deklaratës së nënshkruar, kjo çështje do të hidhet në votim në Parlament,” u shpreh ai.
Kryeministri britanik sqaroi se numri i trupave do të përcaktohet mbi bazën e planeve ushtarake që aktualisht po hartohen nga autoritetet britanike. Ai bëri të ditur gjithashtu se gjatë periudhës së Krishtlindjeve ka zhvilluar dy biseda me Presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, lidhur me garancitë e sigurisë për Ukrainën.
Starmer siguroi deputetët se Mbretëria e Bashkuar nuk do të ndërmarrë asnjë veprim pa koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara. “Nuk ka asnjë mundësi që të veprojmë pa një diskutim të plotë me amerikanët,” theksoi ai.
Ndërkohë, SHBA kanë shprehur mbështetjen për krijimin e një koalicioni të gjerë të aleatëve të Ukrainës, përfshirë Britaninë e Madhe, të cilët janë zotuar të ofrojnë garanci sigurie për Kievin në rast të një sulmi të ri nga Rusia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd