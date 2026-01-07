Tregtia midis dy brigjeve të ngushticës së Tajvanit vazhdoi të rritet në vitin 2025

Zëdhënësi i Zyrës së Çështjeve të Tajvanit të Këshillit të Shtetit të Kinës Chen Binhua u shpreh të mërkurën në një konferencë për shtypin që vjet sipërmarrjet me investime nga Tajvani në pjesën kontinentale funksionuan në mënyrë të qëndrueshme, dhe investimet nga Tajvani e tregtia midis dy brigjeve gjithashtu vijoi të rritej.
Zëdhënësi tha se, në 10-mujorin e parë të vitit 2025, në pjesën kontinentale u shtuan 6423 sipërmarrje të reja me investime nga Tajvani, kurse shuma e investimeve arriti në 1.75 miliardë dollarë, duke u rritur 53 % në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit pararendës.
Chen Binhua shtoi se, nga janari deri në tetorin e vjetshëm, vëllimi i tregtisë midis dy brigjeve arriti në 285 miliardë e 390 milionë dollarë, 7.3% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024.
Ai theksoi përpjekjet e pjesës kontinentale për promovimin e shkëmbimeve njerëzore midis dy brigjeve, duke thënë që vitin e kaluar fluturimet ajrore të udhëtarëve midis dy brigjeve arritën mbi 610 në javë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd