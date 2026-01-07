Rrëshqitjet masive të dheut në Korçë shembin varrezat dhe bllokojnë disa fshatra

KORÇË – Reshjet e dendura të shiut gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar një rrëshqitje të konsiderueshme dheu në Njësinë Administrative Dardhas, duke dëmtuar rrugën që lidh qendrën e njësisë me aksin nacional.
Si pasojë e rrëshqitjes, disa fshatra të zonës kanë mbetur të izoluara, ndërsa qarkullimi i mjeteve është ndërprerë. Gjithashtu, lëvizja e tokës ka sjellë dëmtime të varrezave të zonës, duke rritur shqetësimin për banorët.
Burime nga terreni bëjnë me dije se forcat e Bashkisë Korçë, së bashku me strukturat e emergjencave civile, ndodhen në zonë për të monitoruar situatën dhe për të vlerësuar dëmet e shkaktuara. Autoritetet po shqyrtojnë mundësinë e ndërhyrjeve emergjente për rikthimin e aksesit rrugor dhe parandalimin e përkeqësimit të situatës.
