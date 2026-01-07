Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rrëshqitjet masive të dheut në Korçë shembin varrezat dhe bllokojnë disa fshatra
Transmetuar më 07-01-2026, 14:40

KORÇË – Reshjet e dendura të shiut gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar një rrëshqitje të konsiderueshme dheu në Njësinë Administrative Dardhas, duke dëmtuar rrugën që lidh qendrën e njësisë me aksin nacional.

Si pasojë e rrëshqitjes, disa fshatra të zonës kanë mbetur të izoluara, ndërsa qarkullimi i mjeteve është ndërprerë. Gjithashtu, lëvizja e tokës ka sjellë dëmtime të varrezave të zonës, duke rritur shqetësimin për banorët.

Burime nga terreni bëjnë me dije se forcat e Bashkisë Korçë, së bashku me strukturat e emergjencave civile, ndodhen në zonë për të monitoruar situatën dhe për të vlerësuar dëmet e shkaktuara. Autoritetet po shqyrtojnë mundësinë e ndërhyrjeve emergjente për rikthimin e aksesit rrugor dhe parandalimin e përkeqësimit të situatës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

