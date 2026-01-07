Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sot për drekë: Mish viçi me salcë bourguignon
Transmetuar më 07-01-2026, 14:37

Një pjatë tradicionale, e shijshme dhe tipike shtëpie

Periudha festive ka përfunduar dhe rikthehemi në gatimet e përditshme, të thjeshta por të shijshme.

Edhe këtë herë, shefi i njohur Dimitris Skarmoutsos sjell një recetë klasike dhe familjare: nuá viçi me salcë burgonjone, një pjatë që duket e ndërlikuar, por në fakt përgatitet më lehtë nga sa mendohet.

Përbërësit

1 kg nuá viçi (ose spalomitë – pjesa ideale e mishit)

2 qepë të bardha

100 g qepë të vogla (kokërr)

2 karota

250 g kërpudha champignon

1 lugë gjelle salcë domatesh (koncentrat)

3 gjethe dafine

1 shkop kanelle

10 degë majdanoz

2 degë rozmarinë

300 ml verë e kuqe e thatë

500 ml ujë

80 ml vaj ulliri

Kripë

Piper

Sekreti i recetës

Zgjedhja e mishit është vendimtare. Pjesa më e përshtatshme është spalomita, sepse mbetet e butë dhe thith shijen e salcës.

Përgatitja

Në një tenxhere hedhim pak vaj ulliri dhe e ngrohim mirë. Shtojmë shkopin e kanellës, gjethet e dafinës, rozmarinën dhe mishin, duke e skuqur nga të gjitha anët derisa të mbyllet mirë dhe të marrë ngjyrë.

Më pas shtojmë majdanozin, qepët e bardha të grira, karotat e prera, qepët e vogla dhe vazhdojmë kaurdisjen për disa minuta.

Shtojmë koncentratin e domates dhe më pas verën e kuqe. E lëmë të ziejë derisa mishi ta thithë alkoolin dhe të mbetet vetëm shija.

Kur vera të jetë avulluar, fillojmë të shtojmë gradualisht ujin.

Dy mënyra gatimi

Në tenxhere: E mbulojmë dhe e lëmë të gatuhet për rreth 1 orë e gjysmë në zjarr të ulët.

Në furrë: E transferojmë në furrë të parangrohur në 180°C, të mbuluar, dhe e lëmë për 2 orë.

Në fund

Shtojmë kërpudhat, të cilat kanë nevojë vetëm për 2 minuta për t’u gatuar dhe për të përthithur aromën e salcës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

