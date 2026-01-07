Sot për drekë: Mish viçi me salcë bourguignon

Një pjatë tradicionale, e shijshme dhe tipike shtëpie
Periudha festive ka përfunduar dhe rikthehemi në gatimet e përditshme, të thjeshta por të shijshme.
Edhe këtë herë, shefi i njohur Dimitris Skarmoutsos sjell një recetë klasike dhe familjare: nuá viçi me salcë burgonjone, një pjatë që duket e ndërlikuar, por në fakt përgatitet më lehtë nga sa mendohet.
Përbërësit
1 kg nuá viçi (ose spalomitë – pjesa ideale e mishit)
2 qepë të bardha
100 g qepë të vogla (kokërr)
2 karota
250 g kërpudha champignon
1 lugë gjelle salcë domatesh (koncentrat)
3 gjethe dafine
1 shkop kanelle
10 degë majdanoz
2 degë rozmarinë
300 ml verë e kuqe e thatë
500 ml ujë
80 ml vaj ulliri
Kripë
Piper
Sekreti i recetës
Zgjedhja e mishit është vendimtare. Pjesa më e përshtatshme është spalomita, sepse mbetet e butë dhe thith shijen e salcës.
Përgatitja
Në një tenxhere hedhim pak vaj ulliri dhe e ngrohim mirë. Shtojmë shkopin e kanellës, gjethet e dafinës, rozmarinën dhe mishin, duke e skuqur nga të gjitha anët derisa të mbyllet mirë dhe të marrë ngjyrë.
Më pas shtojmë majdanozin, qepët e bardha të grira, karotat e prera, qepët e vogla dhe vazhdojmë kaurdisjen për disa minuta.
Shtojmë koncentratin e domates dhe më pas verën e kuqe. E lëmë të ziejë derisa mishi ta thithë alkoolin dhe të mbetet vetëm shija.
Kur vera të jetë avulluar, fillojmë të shtojmë gradualisht ujin.
Dy mënyra gatimi
Në tenxhere: E mbulojmë dhe e lëmë të gatuhet për rreth 1 orë e gjysmë në zjarr të ulët.
Në furrë: E transferojmë në furrë të parangrohur në 180°C, të mbuluar, dhe e lëmë për 2 orë.
Në fund
Shtojmë kërpudhat, të cilat kanë nevojë vetëm për 2 minuta për t’u gatuar dhe për të përthithur aromën e salcës.
