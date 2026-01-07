Policia ndjek blerësin, i sekuestron makinën 140 mijë euro

Tiranë – Vijon operacioni policor “Stolen Line”, sekvestrohet një tjetër automjet luksoz i vjedhur jashtë vendit
Vijon operacioni policor i koduar “Stolen Line”, i zhvilluar nga Policia e Shtetit kundër trafikimit në Shqipëri të automjeteve luksoze të vjedhura jashtë vendit. Me rastin e fundit, numri i automjeteve të sekuestruara që nga nisja e operacionit ka shkuar në 5.
Gjatë veprimeve hetimore, shërbimet e Policisë kanë sekuestruar një automjet tip “BMW M-8”, me vlerë rreth 140 mijë euro, i cili nga verifikimet ka rezultuar i vjedhur në Gjermani.
Automjeti që shihni u ndalua në zonën e Vorës, ku po drejtohej nga blerësi i tij. Në lidhje me këtë rast, është proceduar penalisht shtetasi E. D., 39 vjeç, banues në Shqipëri, i cili dyshohet se ka blerë automjetin e trafikuar dhe po e drejtonte atë në momentin e ndalimit.
Po ashtu, Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasin F. H., 42 vjeç, shtetas kosovar, i cili dyshohet se ka trafikuar automjetin në Shqipëri me qëllim shitjen e tij.
Policia vijon punën për kapjen e 42-vjeçarit, si dhe për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal në kuadër të këtij operacioni.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”. /noa.al
