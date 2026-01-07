Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Videoja e Trump duke imituar trans….në Kongres po bën xhiron e rrjetit
Transmetuar më 07-01-2026, 13:30

Washington- Një video e presidentit amerikan Donald Trump, e regjistruar gjatë një fjalimi para anëtarëve republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale dhe ka nxitur debate të shumta. Në pamje, Trump shihet duke përdorur gjeste dhe mimikë që janë interpretuar si imitimi i personave transgjinorë, në kontekstin e diskutimit mbi përfshirjen e tyre në sportet e femrave.

Deklaratat dhe sjellja e presidentit u bënë gjatë një fjalimi politik, ku ai trajtoi çështje që lidhen me politikat e identitetit gjinor, një temë që ka qenë prej vitesh pjesë e debatit publik dhe politik në Shtetet e Bashkuara. Trump ka mbajtur vazhdimisht qëndrime kritike ndaj përfshirjes së sportistëve transgjinorë në garat e femrave, duke e paraqitur këtë çështje si problem të drejtësisë sportive.

Pamjet kanë shkaktuar reagime të ndara në opinionin publik. Ndërsa mbështetësit e tij i kanë konsideruar komentet dhe gjestet si pjesë të stilit të tij politik dhe retorikës kundër politikave progresiste, kritikët i kanë cilësuar ato si fyese dhe nxitëse ndaj një komuniteti të margjinalizuar.

Videoja vjen në një moment kur debati për identitetin gjinor dhe sportin vazhdon të jetë një nga temat më të polarizuara në skenën politike amerikane, veçanërisht në prag të vendimeve të reja ligjore dhe politike që prekin këtë fushë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...