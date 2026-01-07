Videoja e Trump duke imituar trans….në Kongres po bën xhiron e rrjetit

Washington- Një video e presidentit amerikan Donald Trump, e regjistruar gjatë një fjalimi para anëtarëve republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale dhe ka nxitur debate të shumta. Në pamje, Trump shihet duke përdorur gjeste dhe mimikë që janë interpretuar si imitimi i personave transgjinorë, në kontekstin e diskutimit mbi përfshirjen e tyre në sportet e femrave.
Deklaratat dhe sjellja e presidentit u bënë gjatë një fjalimi politik, ku ai trajtoi çështje që lidhen me politikat e identitetit gjinor, një temë që ka qenë prej vitesh pjesë e debatit publik dhe politik në Shtetet e Bashkuara. Trump ka mbajtur vazhdimisht qëndrime kritike ndaj përfshirjes së sportistëve transgjinorë në garat e femrave, duke e paraqitur këtë çështje si problem të drejtësisë sportive.
Pamjet kanë shkaktuar reagime të ndara në opinionin publik. Ndërsa mbështetësit e tij i kanë konsideruar komentet dhe gjestet si pjesë të stilit të tij politik dhe retorikës kundër politikave progresiste, kritikët i kanë cilësuar ato si fyese dhe nxitëse ndaj një komuniteti të margjinalizuar.
Videoja vjen në një moment kur debati për identitetin gjinor dhe sportin vazhdon të jetë një nga temat më të polarizuara në skenën politike amerikane, veçanërisht në prag të vendimeve të reja ligjore dhe politike që prekin këtë fushë.
