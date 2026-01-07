Bie çmimi i floririt

Çmimet e arit ranë të mërkurën në tregjet ndërkombëtare, ndërsa investitorët rivlerësuan zhvillimet e fundit në marrëdhëniet SHBA-Venezuelë dhe situatën ekonomike në Shtetet e Bashkuara.
Çmimi spot i arit ra me 0.8 për qind, duke u pozicionuar në 4,461.51 dollarë për ons, pas një rritjeje që e kishte çuar atë në një nivel rekord prej 4,549.71 dollarë më 26 dhjetor. Kontratat amerikane për dorëzim në shkurt ranë me 0.5 për qind në 4,471.30 dollarë.
Rënia e çmimeve lidhet kryesisht me forcimin e dollarit amerikan, që e bën arin më të shtrenjtë për blerësit me monedha të tjera, dhe rivlerësimin nga investitorët të situatës gjeopolitike pas planit të SHBA-së për të importuar naftë nga Venezuela. Për më tepër, pritshmëritë për publikimin e të dhënave të punësimit dhe pagave në SHBA ndikuan në vlerësimet e politikës monetare dhe normave të interesit.
Metale të tjera të çmuara regjistruan gjithashtu rënie. Argjendi humbi 2.3 për qind, duke u ulur në 79.40 dollarë për ons, ndërsa platini ra 6 për qind, duke u pozicionuar në 2,297.56 dollarë për ons. Këto lëvizje pasuan nivelet rekord të arritura më parë dhe reflektojnë një korrigjim pas rritjes së shpejtë.
Analistët vlerësojnë se ari dhe metalet e tjera jo-rendimentale mbeten atraktive gjatë periudhave të pasigurisë ekonomike dhe gjeopolitike, megjithatë forca e dollarit dhe realizimi i fitimeve shkaktoi presion mbi çmimet në afat të shkurtër.
