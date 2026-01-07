Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lushnjë, humb jetën i moshuari
Transmetuar më 07-01-2026, 12:27

Lushnje- Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në qytetin e Lushnjës, ku si pasojë e një aksidenti rrugor ka humbur jetën Bujar Dingozi, 70 vjeç.

Sipas raportimeve, viktima po qarkullonte me motor kur ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur në tokë.

Fatkeqësisht, dëmet ishin fatale dhe 70-vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë.

Ngjarja nënvizon rrezikun e lartë të aksidenteve me motor, sidomos për personat e moshuar.

Autoritetet lokale po kryejnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit.

Lushnjë/Informacion paraprak

Rreth orës 10:40, në aksin rrugor "Kurtinë-Yzgjokaj", shtetasi B. D., 60 vjeç, dyshohet se ka pësuar arrest kardiak, gjatë drejtimit të motomjetit, dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të vdekjes dhe të rrethanave të rastit.

