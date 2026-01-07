Aksident në Lushnjë, humb jetën i moshuari

Lushnje- Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në qytetin e Lushnjës, ku si pasojë e një aksidenti rrugor ka humbur jetën Bujar Dingozi, 70 vjeç.
Sipas raportimeve, viktima po qarkullonte me motor kur ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur në tokë.
Fatkeqësisht, dëmet ishin fatale dhe 70-vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë.
Ngjarja nënvizon rrezikun e lartë të aksidenteve me motor, sidomos për personat e moshuar.
Autoritetet lokale po kryejnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit.
Lushnjë/Informacion paraprak
Rreth orës 10:40, në aksin rrugor "Kurtinë-Yzgjokaj", shtetasi B. D., 60 vjeç, dyshohet se ka pësuar arrest kardiak, gjatë drejtimit të motomjetit, dhe për pasojë ka humbur jetën.
Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të vdekjes dhe të rrethanave të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd