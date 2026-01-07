Daily Mail: Lorenc Lala akuzohet se i dha Laert Haxhiut 50 mijë Euro për vrasjen e Albi Bashaliut. Do ekstradohet nga Britania

LONDËR – Një 48-vjeçar shqiptar, Lorenc Lala, i akuzuar për porositjen e vrasjes së Albi Bashaliut në fshatin Gjocaj të Peqinit, do të ekstradohet nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri. Sipas mediave britanike, Lala pagoi 50 mijë euro tek Laert Haxhiu për të organizuar vrasjen në vitin 2021.
Lala u arrestua në Britani në qershor të vitit të kaluar, ku ishte fshehur për rreth dy vite duke u paraqitur si bletar. Ai kishte mbërritur në vend në gusht 2023 së bashku me gruan e tij, e cila më pas aplikoi për vizë pune si punëtore e kualifikuar në sektorin e kujdesit.
Në seancën e fundit në Gjykatën e Magjistraturës në Westminster, Lala dha pëlqimin për ekstradimin, duke shmangur një seancë dëgjimore të gjatë dy-ditore. Gjykatësi i rrethit Sam Goozee konfirmoi se marrëveshja ishte e pakthyeshme dhe Lala do të dërgohet në Shqipëri për t’u përballur me drejtësinë.
Rëndësia e tij në rast: Lala dyshohet se ka siguruar mjetet e transportit dhe armët për grupin kriminal që kreu vrasjen. Vrasja e Bashaliut u krye si pjesë e një hakmarrjeje në kontekstin e gjakmarrjes në zonën e Peqinit.
Sipas deklarimeve të bashkëpunëtorëve të SPAK, krimi u orkestrua nga Laert Haxhiu, me pagesën nga Lala, dhe u krye nga një grup personash mes të cilëve Lulzim Arapi, Bledar Berberi, Enrico Xhahysa dhe vetë Haxhiu.
Nëse dënohet në Shqipëri, Lala përballet me një dënim deri në 25 vjet burg. Ai është i padënuar më parë në Shqipëri dhe ka pasur një rekord të pastër në Greqi, Itali dhe Britani.
Ky rast ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare për mënyrën se si krimi i organizuar shqiptar ka vepruar jashtë vendit dhe për operacionet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor dhe gjyqësor për arrestimin dhe ekstradimin e të dyshuarve.
Në sfond, ky krim lidhet me një seri hakmarrjesh dhe vrasjesh që kanë tronditur komunitetin lokal në Peqin dhe rrethinat.
Shkrimi i plotë sot nga Daily Mail
“Vrasësi me pagesë që pretendonte se ishte bletërritës” do të ekstradohet drejt Shqipërisë
Një vrasës me pagesë, i akuzuar se ka porositur një vrasje si pjesë e një gjakmarrjeje në Shqipëri, do të dërgohet sërish në vendlindje pasi jetoi për dy vite në Britani pa u zbuluar.
Lorenc Lala, 48 vjeç, pretendonte se ishte bletërritës kur u arrestua në qershor të vitit të kaluar, pasi autoritetet shqiptare arritën ta lokalizonin në Mbretërinë e Bashkuar dhe lëshuan një urdhër për ekstradimin e tij.
Ai akuzohet se ka organizuar pagesën prej 42 mijë paundësh për vrasjen e Albi Bashaliut, si hakmarrje për vrasjen e një personi tjetër në fshatin Gjocaj.
Albi Bashaliu u qëllua për vdekje në vitin 2021, ndërsa ndodhej në një automjet duke shitur pula.
Sipas autoriteteve, Lorenc Lala besohet se u largua nga Shqipëria drejt Britanisë duke menduar se atje do të ishte më i sigurt dhe jashtë shtrirjes së një urdhër-arresti europian.
Ai mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar në gusht të vitit 2023 me një fluturim të British Airways, ndërsa bashkëshortja e tij më pas aplikoi për një vizë punëtori të kualifikuar në sektorin e kujdesit shëndetësor.
Sot, Lala u paraqit në Gjykatën e Magjistraturës Westminster, ku pranoi ekstradimin e tij nga Britania drejt Shqipërisë.
Atij iu bë e qartë se pranimi i ekstradimit ishte i pakthyeshëm, por ai dha pëlqimin, duke shmangur kështu një seancë të plotë dyditore gjyqësore.
Lorenc Lala u shfaq në bankën e të akuzuarve i veshur me tuta sportive gri dhe foli përmes një përkthyesi në gjuhën shqipe.
Gjykatësi i Qarkut, Sam Goozee, i tha:
“Ju tashmë keni pranuar ekstradimin drejt Shqipërisë. Tani do ta dërgoj çështjen te Sekretarja e Shtetit (Ministrja e Brendshme), e cila do të urdhërojë ekstradimin tuaj. Ju nuk keni të drejtë ankimi kundër këtij vendimi. Pasi të merret vendimi, do të bëhen rregullimet për t’ju transferuar në Shqipëri. Deri atëherë, do të qëndroni në paraburgim.”
Bashkëshortja e Lalës kishte qenë e pranishme në një seancë në korrik të vitit të kaluar, por nuk ndodhej në sallën e gjyqit sot.
Përfaqësuesi i qeverisë shqiptare, Harry Perkin, deklaroi më herët se:
“I pandehuri përballet me një dënim deri në 25 vite burg nëse ekstradohet dhe shpallet fajtor. Që në dhjetor të vitit 2021, ai ishte në kërkim nga autoritetet shqiptare. Dyshohet se ka bashkëpunuar në organizimin e një vrasjeje me persona të tjerë. Roli i tij ishte sigurimi i mjeteve të transportit dhe armëve për grupin kriminal. Roli i tij ishte domethënës. Vrasja u krye si pjesë e një grupi të organizuar kriminal, në kontekstin e një gjakmarrjeje. Ekziston rreziku që i pandehuri të arratisej. Ai nuk u paraqiti autoriteteve pasaportë apo dokument identifikimi.”
Nga ana tjetër, avokati mbrojtës Matei Clej deklaroi:
“Në këtë fazë, ka mungesë të dhënash konkrete për të ndihmuar gjykatën të kuptojë se për çfarë saktësisht akuzohet ky person. Ky është një rast i ndjekur gjerësisht nga mediat. Ai paraqitet në mediat shqiptare si një vrasës profesionist me pagesë. Nëse do të ishte i përfshirë realisht në këto vrasje, do të kishte një motiv shumë të fortë për t’u larguar nga ajo situatë. Sipas nesh, lidhja e tij me vrasjen është shumë e dobët. Ai nuk është i dënuar në Shqipëri dhe ka një rekord të pastër penal. Ka qëndruar për periudha të shkurtra në Greqi dhe Itali, pa probleme ligjore, ashtu si edhe në Mbretërinë e Bashkuar ku erdhi në gusht 2023.”
Avokati shtoi se bashkëshortja e tij aplikoi për vizë punëtori të kualifikuar në maj 2025 dhe se ata kishin ardhur në Britani për përmirësim ekonomik.
“Ai ka tre fëmijë, përfshirë edhe një foshnjë. Ka punuar si shpërndarës. Më parë ka qenë bletërritës në sektorin bujqësor në Shqipëri, duke përdorur tokë të marrë me qira, dhe gjithashtu ka qenë menaxher hotelesh.”
