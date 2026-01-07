Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gol në minutën e 119! Algjeria kalon në çerekfinale në Kupën e Afrikës. Bregu i Fildishtë mposht Burkina Fason
Transmetuar më 07-01-2026, 11:07

ALGJERI – Algjeria ka siguruar një vend në çerekfinalet e Kupës së Kombeve të Afrikës pas një fitoreje dramatike 1-0 ndaj Republikës Demokratike të Kongos në 1/8-at e finales. Ndeshja e fortë u vendos në minutat shtesë, ku Adil Boulbina shënoi golin vendimtar në minutën e 119-të, duke u bërë hero i takimit.

Edhe Bregu i Fildishtë kaloi në çerekfinale, duke mundur 3-0 Burkina Fason. Golat u shënuan nga Diallo, Diomande dhe Toure, ndërsa në fazën tjetër ekipi do të përballet me Egjiptin.

Kalendari i çerekfinaleve: 9 janar

Mali – Senegal

Kamerun – Marok

10 janar

Egjipt – Bregu i Fildishtë

Algjeri – Nigeri

Algjeria do të sfidojë Nigerinë, ndërsa Bregu i Fildishtë do të përballet me Egjiptin në garën për gjysmëfinalet.

