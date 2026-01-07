Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
U merrnin para shoferëve, AMP pezullon nga detyra 4 punonjës policie në Berat
Transmetuar më 07-01-2026, 10:55

BERAT – Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka ekzekutuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, duke pezulluar nga detyra katër punonjës policie të dyshuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.

Punonjësit e pezulluar janë:

Artan Selami, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat

Myftar Dauti, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat

Adem Qevani, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat

Karafil Guçe, Oficer i Patrullës së Përgjithshme, Komisariati i Policisë Berat

Hetimet e AMP, në bashkëpunim me Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, treguan se gjatë ushtrimit të detyrës, këta punonjës kanë penalizuar ose favorizuar drejtues mjetesh në shkelje të Kodit Rrugor, me veprime ose mosveprime në kundërshtim me ligjin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...