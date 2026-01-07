U merrnin para shoferëve, AMP pezullon nga detyra 4 punonjës policie në Berat

BERAT – Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka ekzekutuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, duke pezulluar nga detyra katër punonjës policie të dyshuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.
Punonjësit e pezulluar janë:
Artan Selami, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat
Myftar Dauti, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat
Adem Qevani, Inspektor në Seksionin e Trafikut Urban dhe Interurban, DVP Berat
Karafil Guçe, Oficer i Patrullës së Përgjithshme, Komisariati i Policisë Berat
Hetimet e AMP, në bashkëpunim me Prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, treguan se gjatë ushtrimit të detyrës, këta punonjës kanë penalizuar ose favorizuar drejtues mjetesh në shkelje të Kodit Rrugor, me veprime ose mosveprime në kundërshtim me ligjin.
