Lumi merr përpara fshatin Rrëmenj në Pogradec
Transmetuar më 07-01-2026, 10:40

POGRADEC – Reshjet intensive që kanë nisur gjatë natës në rrethin e Pogradecit kanë shkaktuar përmbytje në fshatin Rrëmenj, ku lumi i zonës ka dalë nga shtrati.

Si pasojë e rritjes së nivelit të ujit, disa banesa pranë lumit janë përmbytur, me ujë që ka depërtuar në ambientet e brendshme, duke krijuar shqetësim dhe rrezik për banorët. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe kanë njoftuar komunitetin për të marrë masat e nevojshme paraprake.

