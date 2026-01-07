Lumi merr përpara fshatin Rrëmenj në Pogradec

POGRADEC – Reshjet intensive që kanë nisur gjatë natës në rrethin e Pogradecit kanë shkaktuar përmbytje në fshatin Rrëmenj, ku lumi i zonës ka dalë nga shtrati.
Si pasojë e rritjes së nivelit të ujit, disa banesa pranë lumit janë përmbytur, me ujë që ka depërtuar në ambientet e brendshme, duke krijuar shqetësim dhe rrezik për banorët. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe kanë njoftuar komunitetin për të marrë masat e nevojshme paraprake.
