Përkeqësohet situata nga reshjet, lumi Vjosa del nga shtrati dhe bllokohet aksi Gjirokastër-Kakavijë

GJIROKASTËR – Reshjet intensive të shiut që kanë përfshirë vendin që prej ditës së djeshme kanë shkaktuar situatë emergjente në disa zona të jugut. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në zonën e pazarit, pranë Ura e Mifolit, me nivel që ka arritur 6.8 metra mbi det. Autoritetet u bëjnë thirrje familjeve pranë lumit të marrin masa paraprake dhe të jenë të kujdesshme.
Prurjet e larta të ujit nga Gjirokastra dhe Përmeti vazhdojnë të rrisin nivelin e lumit, ndërsa situata monitorohet 24-orëshe nga strukturat e emergjencës.
Rruga Kotë-Sevaster në fshatin Vajzë ka pësuar një shkarje dhe është e bllokuar, ndërsa dy banesa janë shembur, fatmirësisht pa viktima. Banorët janë këshilluar të shmangin lëvizjet në këtë segment dhe të përdorin rrugë alternative.
Aksi nacional Gjirokastër-Kakavijë është gjithashtu i bllokuar në zonën e Kordhocës, përballë fshatit Lazarat, ku grupet e punës po ndërhyjnë për të hapur segmentin e rrugës.
Në Kurbin janë evakuuar rreth 8 familje, ndërsa sipërfaqja e përmbytur në të gjithë qarkun është rreth 2,600 hektarë dhe 150 banesa janë rrethuar nga uji. Autoritetet e emergjencës kërkojnë nga qytetarët që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të respektojnë udhëzimet për sigurinë e tyre.
